¡Bye bye, Halloween! Estos son los pinos para Navidad más destacados de Amazon
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Como se observa en supermercados, la mercancía navideña ya salió a relucir. Entre adornos, nacimientos y luces, la caza por los mejores precios acaba de iniciar
La fiebre navideña ya se siente y las personas comienzan a planear cómo lucirán sus casas para recibir la siguiente temporada. Como adelanto, VMás te presenta algunos de los pinos de Navidad que puedes encontrar en Amazon: Oslo, que promete abundancia en cada rama; Esquimal, que tiene un aspecto frondoso con colores vibrantes; Kingshouse, para una Navidad con más presencia; Heedu, hecho de material duradero; Dosyu, que destaca por su efecto nevado.
1
Oslo
Al abrir y distribuir sus ramas, Oslo adquiere mayor volumen y una silueta visualmente abundante. Una presencia elegante para convertirse en el centro visual de salas y recibidores. Cuenta con dos tipos de follaje que combinan el detalles exterior y volumen interior. Las luces LED blanco cálido vienen integradas para transformar el ambiente desde el primer encendido.
2
Esquimal
Con ramas inferiores en caída curva que aportan volumen y naturalidad, rompiendo con la forma triangular clásica de los árboles tradicionales. Disponibles en variedad de colores, estos pinos te permitirán crear nuevas ideas y conceptos de decoración navideña. Está diseñado para facilitar el montaje, su armado en secciones con ramas de despliegue por bisagras se instala en pocos minutos.
3
Kingshouse
Este árbol crea una silueta frondosa que llena de vida la decoración. Su color verde combina fácilmente con luces, esferas, guirnaldas, moños y adornos de distintos estilos. Ideal para convertir la sala, comedor, recibidor u oficina en un espacio listo para celebrar. Su diseño es base para crear la Navidad que imaginas.
4
Heedu
El árbol de Navidad está hecho de material de PVC respetuoso con el medio ambiente, seguro y duradero, reutilizable, evitando las molestias de los árboles de verdad y el problema de la caída de agujas de pino. El robusto soporte de metal proporciona equilibrio y apoyo para asegurar que el árbol de Navidad esté estable y vertical.
5
Dosyu
Tiene un diseño delgado con acabado escarchado que simula nieve, ideal para espacios pequeños. Su tamaño compacto lo hace perfecto para salas, recámaras u oficinas. Sus ramas en tono verde con puntas escarchadas que dan un aspecto invernal y elegante, modifican el ambiente. Su estructura es sencilla de montar y desmontar para guardarla cómodamente después de la temporada.