¡Bye bye, Halloween! Estos son los pinos para Navidad más destacados de Amazon

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Como se observa en supermercados, la mercancía navideña ya salió a relucir. Entre adornos, nacimientos y luces, la caza por los mejores precios acaba de iniciar

por Sara Navarrete
Vida
¡Bye bye, Halloween! Estos son los pinos para Navidad más destacados de Amazon

La fiebre navideña ya se siente y las personas comienzan a planear cómo lucirán sus casas para recibir la siguiente temporada. Como adelanto, VMás te presenta algunos de los pinos de Navidad que puedes encontrar en Amazon: Oslo, que promete abundancia en cada rama; Esquimal, que tiene un aspecto frondoso con colores vibrantes; Kingshouse, para una Navidad con más presencia; Heedu, hecho de material duradero; Dosyu, que destaca por su efecto nevado.

¿Trabajas desde casa? Las impresoras ideales que puedes encontrar en Amazon
1
Oslo
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Al abrir y distribuir sus ramas, Oslo adquiere mayor volumen y una silueta visualmente abundante. Una presencia elegante para convertirse en el centro visual de salas y recibidores. Cuenta con dos tipos de follaje que combinan el detalles exterior y volumen interior. Las luces LED blanco cálido vienen integradas para transformar el ambiente desde el primer encendido.
Costo en Amazon de $4,678.80
2
Esquimal
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Con ramas inferiores en caída curva que aportan volumen y naturalidad, rompiendo con la forma triangular clásica de los árboles tradicionales. Disponibles en variedad de colores, estos pinos te permitirán crear nuevas ideas y conceptos de decoración navideña. Está diseñado para facilitar el montaje, su armado en secciones con ramas de despliegue por bisagras se instala en pocos minutos.
Costo en Amazon de $2,049.00
3
Kingshouse
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Este árbol crea una silueta frondosa que llena de vida la decoración. Su color verde combina fácilmente con luces, esferas, guirnaldas, moños y adornos de distintos estilos. Ideal para convertir la sala, comedor, recibidor u oficina en un espacio listo para celebrar. Su diseño es base para crear la Navidad que imaginas.
Costo en Amazon de $549.00
4
Heedu
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El árbol de Navidad está hecho de material de PVC respetuoso con el medio ambiente, seguro y duradero, reutilizable, evitando las molestias de los árboles de verdad y el problema de la caída de agujas de pino. El robusto soporte de metal proporciona equilibrio y apoyo para asegurar que el árbol de Navidad esté estable y vertical.
Costo en Amazon de $1,249.00
5
Dosyu
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Tiene un diseño delgado con acabado escarchado que simula nieve, ideal para espacios pequeños. Su tamaño compacto lo hace perfecto para salas, recámaras u oficinas. Sus ramas en tono verde con puntas escarchadas que dan un aspecto invernal y elegante, modifican el ambiente. Su estructura es sencilla de montar y desmontar para guardarla cómodamente después de la temporada.
Costo en Amazon de $759.00
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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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