¿Trabajas desde casa? Las impresoras ideales que puedes encontrar en Amazon
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Las impresoras son herramientas esenciales tanto en el hogar como en el entorno profesional, ya que facilitan transferir información digital a un formato físico y tangible
A pesar de la era de la digitalización, las impresoras siguen siendo fundamentales para múltiples tareas. Por ello, VMás te recomienda considerar estas opciones que facilitarán los procesos: HP, que imprime vía WiFi mediante una aplicación; Canon, que cuenta con tecnología avanzada de color a base de tintes; Epson, que destaca por ser una impresora multifuncional; Brother, que tiene un alto rendimiento para labores de oficina; Pantum, que permite imprimir desde laptop, tablet y smartphone.
1
HP
Es apta para imprimir por WiFi con HP Smart App, además incorpora doble banda bluetooth y Apple Air Print. La compra del dispositivo incluye una garantía de hasta dos años, siempre y cuando se registre la impresora en un plazo de 60 días después de la adquisición.
2
Canon
Con tecnología avanzada de color a base de tintes, y negros a base de pigmentos, obtendrás impresiones radiantes y nítidas cada vez. Además, ofrece un alto rendimiento y productividad inigualable, por lo que podrás imprimir hasta 6 mil páginas en negro y 7 mil a color. Es versátil y funcional para toda ocasión, adaptándose a tu vida digital.
3
Epson
Se trata de una impresora multifuncional 3 en 1 a color, ideal para familias, estudiantes y profesionales. Es conveniente y fácil de usar, pues sus funciones incluyen impresiones, copias y escaneo. Su sistema de recarga de tinta codificado EcoFit permite la carga de tinta fácil, sin errores ni derrames.
4
Brother
Tiene un alto rendimiento para oficina, pues es capaz de imprimir hasta 27 ppm en negro y 23 ppm en color, ideal para tareas diarias con rapidez y eficiencia. Puede ahorrar papel y reduce los costos con impresión automática a doble cara, optimizando recursos en tu negocio.
5
Pantum
Es una impresora láser monocromática electrofotográfica económica que tiene una impresión rápida y de alta definición de hasta 22 ppm. Se puede conectar a tu dispositivo e imprimir directamente a través de un cable USB, aunque también es compatible con impresión inalámbrica.