¡Cero pantallas para bebés! Conoce los juguetes de Amazon ideales para entretenimiento didáctico
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Es muy importante disminuir el consumo de dispositivos electrónicos en el desarrollo de los bebés
23 julio 2026
Los juguetes didácticos tienen un gran impacto en el crecimiento de los pequeños del hogar. En esta búsqueda, VANGUARDIA te recomienda los siguientes: gimnasio de actividades, que ayuda al desarrollo multisensorial; andadera, diseñada para estimular las habilidades motoras; mecedora musical, que cuenta con una barra desmontable de juguetes didácticos; libro sensorial que combina texturas, colores y formas; alfombrilla acuática que también facilita la exploración sensorial.
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Gimnasio de actividades
Está hecha hecho de materiales libres de PVC, suaves al tacto y de fácil limpieza, diseñada para ofrecer un espacio seguro y comfortable para el bebé, tanto en posición boca arriba como boca abajo durante sus primeras semanas de vida. El módulo musical interactivo incluye teclas que emiten melodías y sonidos al ser activadas con los pies del bebé, fomentando la coordinación motora, el vínculo auditivo y la compresión temprana de causa-efecto.
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Andadera
Está hecha para sentarse, empujar y caminar o montar y deslizar, mientras hay luces, frases y canciones que animan al bebé a moverse y que, además, acompañan cada etapa del juego con aprendizaje y alegría. La andadera está diseñada para estimular las habilidades motoras gruesas y finas del bebé mientras empuja, se monta, presiona botones y alimenta al juguete que viene representado como un león.
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Mecedora musical
Tiene un diseño que permite una doble posición: reclinada para uso de bebés y posición de mecedora para niños pequeños. Cuenta con un control de vibración de encendido sencillo con un solo botón. Además garantiza seguridad con su soporte de acero con base antiderrapante y cinturón de seguridad con arnés. Incluye, también, una barra desmontable de juguetes.
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Libro sensorial
Estimula el desarrollo temprano con actividades interactivas que combinan texturas, colores y formas del mundo marino. Diseñado para fomentar la curiosidad natural, la exploración independiente y el aprendizaje temprano en niños de 1 a 3 años. Incluye actividades prácticas como botones, cremalleras, cordones y juegos de manipulación, ayudando a las infancias a desarrollar la motricidad fina, coordinación mano-ojo y habilidades básicas de autosuficiencia en la primera infancia.
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Alfombrilla acuática
El tapete se llena con agua para facilitar la exploración sensorial a través de la participación activa que, a su vez, fomenta el tiempo boca abajo y el juego abierto. Las imágenes realistas ayudan a la curiosidad del bebé con criaturas que flotan de forma entretenida, lo que apoyará el desarrollo de las habilidades motoras.