Verano 2026: Sets de maletas en Amazon para viajar en familia
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Preparar el equipaje para un viaje en familia suele ser tedioso por la falta de espacio en las maletas. Por esto, te recomendamos revisar estas opciones que sí o sí te servirán
16 julio 2026
VANGUARDIA recomienda estos sets de maletas ideales para un viaje en conjunto. Sea en carro, autobús o avión, cualquiera te será cómodo para transportar todo lo que necesitas. Entre las opciones está Gravita, que cuenta con un diseño simple y sofisticado; Rumbo, que garantiza organización; Armored Travel, que cuenta con llantas desmontables; Kunel, que puede expandirse para mayor capacidad; Rockland, hecha para mayor resistencia.
https://vanguardia.com.mx/vida/preparate-para-la-playa-con-estos-trajes-de-bano-de-amazon-para-hombres-BF22142245
1
Gravita
Tiene un diseño simple y sofisticado, su cubierta texturizada ayuda a evitar rayones y ofrece mayor durabilidad. Además tiene doble agarradera y doble cierre, botón para ajuste de barra, ruedas resistentes de 360° sobre cualquier superficie. El interior tiene doble compartimento, malla protectora multiusos y correa de seguridad con broche. Las maletas cuentan con un candado de seguridad para que tú seas el único con acceso al interior de tu equipaje.
2
Rumbo
Rumbo es la compañera perfecta para quienes buscan una maleta de viaje funcional, práctica y con espacio optimizado. Su diseño inteligente incluye compartimentos amplios, cierres resistentes. El set incluye 6 bolsas organizadoras ideales para ropa, zapatos y accesorios. La marca promete durabilidad que siempre acompañará tus aventuras.
3
Armored Travel
La maleta de 20’’ cuenta con candado de alta seguridad, además de una cerradura TSA montada en el lateral que permite que solo los agentes de la TSA inspeccionen tus bolsas sin dañar la cerradura cuando viajas. Con esto, tu equipaje se encuentra más protegido y con mejor privacidad.
4
Kunel
Los equipajes de 20, 24 y 28 pulgadas puede expandirse para un 25% más de capacidad. El equipaje de 20’’ está aprobado por las aerolíneas ya que se adapta a la gran mayoría de los compartimentos aéreos y se puede llevar en el avión. Las maletas están hechas de materiales ABS extra gruesos para carcasa dura, lo que hace que sean más duraderas, ligeras y resistentes a los impactos.
5
Rockland
Mantén tus esenciales de viaje almacenados con estilo y más organizados con el juego de equipaje Rockland de 4 piezas. Este juego tiene todas las piezas que necesitas, para un viaje corto o largo. Cada pieza tiene una amplia apertura con correas para sostener las prendas, un bolsillo de malla con zíper y dos bolsillos externos.