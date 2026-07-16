Verano 2026: Sets de maletas en Amazon para viajar en familia

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Preparar el equipaje para un viaje en familia suele ser tedioso por la falta de espacio en las maletas. Por esto, te recomendamos revisar estas opciones que sí o sí te servirán

por Sara Navarrete
Vida
16 julio 2026
Verano 2026: Sets de maletas en Amazon para viajar en familia

VANGUARDIA recomienda estos sets de maletas ideales para un viaje en conjunto. Sea en carro, autobús o avión, cualquiera te será cómodo para transportar todo lo que necesitas. Entre las opciones está Gravita, que cuenta con un diseño simple y sofisticado; Rumbo, que garantiza organización; Armored Travel, que cuenta con llantas desmontables; Kunel, que puede expandirse para mayor capacidad; Rockland, hecha para mayor resistencia.

https://vanguardia.com.mx/vida/preparate-para-la-playa-con-estos-trajes-de-bano-de-amazon-para-hombres-BF22142245
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Gravita
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Tiene un diseño simple y sofisticado, su cubierta texturizada ayuda a evitar rayones y ofrece mayor durabilidad. Además tiene doble agarradera y doble cierre, botón para ajuste de barra, ruedas resistentes de 360° sobre cualquier superficie. El interior tiene doble compartimento, malla protectora multiusos y correa de seguridad con broche. Las maletas cuentan con un candado de seguridad para que tú seas el único con acceso al interior de tu equipaje.
Costo en Amazon de $2,399.00
2
Rumbo
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Rumbo es la compañera perfecta para quienes buscan una maleta de viaje funcional, práctica y con espacio optimizado. Su diseño inteligente incluye compartimentos amplios, cierres resistentes. El set incluye 6 bolsas organizadoras ideales para ropa, zapatos y accesorios. La marca promete durabilidad que siempre acompañará tus aventuras.
Costo en Amazon de $1,898.99
3
Armored Travel
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La maleta de 20’’ cuenta con candado de alta seguridad, además de una cerradura TSA montada en el lateral que permite que solo los agentes de la TSA inspeccionen tus bolsas sin dañar la cerradura cuando viajas. Con esto, tu equipaje se encuentra más protegido y con mejor privacidad.
Costo en Amazon de $1,899.00
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Kunel
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Los equipajes de 20, 24 y 28 pulgadas puede expandirse para un 25% más de capacidad. El equipaje de 20’’ está aprobado por las aerolíneas ya que se adapta a la gran mayoría de los compartimentos aéreos y se puede llevar en el avión. Las maletas están hechas de materiales ABS extra gruesos para carcasa dura, lo que hace que sean más duraderas, ligeras y resistentes a los impactos.
Costo en Amazon de $2,680.79
5
Rockland
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Mantén tus esenciales de viaje almacenados con estilo y más organizados con el juego de equipaje Rockland de 4 piezas. Este juego tiene todas las piezas que necesitas, para un viaje corto o largo. Cada pieza tiene una amplia apertura con correas para sostener las prendas, un bolsillo de malla con zíper y dos bolsillos externos.
Costo en Amazon de $2,394.58
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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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