Cinco lentes de sol para recibir un 2026 que deslumbra

El 2026 se mira mejor con actitud... y con los lentes correctos. Esta selección apuesta por estilos que mezclan nostalgia, funcionalidad y carácter: gafas de sol retro para quienes aman lo clásico con un giro moderno; sets de 3 piezas ideales para variar según el outfit o el mood; gafas retro ovaladas que regresan con fuerza por su aire artístico; paquetes de 4 lentes polarizados pensados para proteger la vista sin sacrificar estilo; y los infalibles lentes piloto, un ícono atemporal que nunca falla. TE PUEDE INTERESAR: Cinco sets LEGO perfectos para pedirle a los Reyes Magos

1 Gafas de Sol Retro Nuestras gafas de sol cuentan con protección UV400 para bloquear de los rayos UVA y UVB dañinos, y proteger sus ojos contra el daño UV a largo plazo cuando salgas. Por ende son el complemento perfecto para el día a día y las vacaciones. Costo en Amazon de $198.00

2 3pzs Lentes de Sol Este conjunto de gafas de sol para hombre y mujer está disponible en negro, blanco y estampado de leopardo. Las lentes UV400 bloquean eficazmente más del 99 % de los rayos UV, y su montura ligera y resistente a la corrosión las hace ideales para uso prolongado en exteriores. Costo en Amazon de $185.00

3 Gafas Retro Ovaladas Revive el icónico estilo de los 90 con estas gafas de sol ovaladas con un toque ‘cat eye’. Combina a la perfección la silueta ovalada clásica y la elegancia retro, creando un diseño compacto y moderno. Ideales para un look sofisticado y a la moda que nunca pasa de moda. Costo en Amazon de $229.00

4 4pzs Lentes Polarizados Los lentes polarizados reducen la luz reflejada y el deslumbramiento de la luz solar intensa para una visión más nítida. La protección UV400 bloquea el 99 % de los dañinos rayos UV, equilibrando la salud ocular con el estilo y la funcionalidad. Costo en Amazon de $235.00