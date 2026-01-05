Cinco lentes de sol para recibir un 2026 que deslumbra
Cinco opciones para empezar el año con mirada firme y mucho brillo propio.
5 enero 2026
El 2026 se mira mejor con actitud... y con los lentes correctos. Esta selección apuesta por estilos que mezclan nostalgia, funcionalidad y carácter: gafas de sol retro para quienes aman lo clásico con un giro moderno; sets de 3 piezas ideales para variar según el outfit o el mood; gafas retro ovaladas que regresan con fuerza por su aire artístico; paquetes de 4 lentes polarizados pensados para proteger la vista sin sacrificar estilo; y los infalibles lentes piloto, un ícono atemporal que nunca falla.
TE PUEDE INTERESAR: Cinco sets LEGO perfectos para pedirle a los Reyes Magos
1
Gafas de Sol Retro
Nuestras gafas de sol cuentan con protección UV400 para bloquear de los rayos UVA y UVB dañinos, y proteger sus ojos contra el daño UV a largo plazo cuando salgas. Por ende son el complemento perfecto para el día a día y las vacaciones.
2
3pzs Lentes de Sol
Este conjunto de gafas de sol para hombre y mujer está disponible en negro, blanco y estampado de leopardo. Las lentes UV400 bloquean eficazmente más del 99 % de los rayos UV, y su montura ligera y resistente a la corrosión las hace ideales para uso prolongado en exteriores.
3
Gafas Retro Ovaladas
Revive el icónico estilo de los 90 con estas gafas de sol ovaladas con un toque ‘cat eye’. Combina a la perfección la silueta ovalada clásica y la elegancia retro, creando un diseño compacto y moderno. Ideales para un look sofisticado y a la moda que nunca pasa de moda.
4
4pzs Lentes Polarizados
Los lentes polarizados reducen la luz reflejada y el deslumbramiento de la luz solar intensa para una visión más nítida. La protección UV400 bloquea el 99 % de los dañinos rayos UV, equilibrando la salud ocular con el estilo y la funcionalidad.
5
Lentes Piloto
Lentes de sol no solo pueden mejorar su apariencia personal y su confianza, sino que también son imprescindibles en el mundo de la moda. En el soleado México, las modernas gafas de piloto clásicas son un elemento indispensable para complementar el estilo personal.