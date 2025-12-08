Juegos de mesa imperdibles para reunir a la familia este diciembre

Los juegos de mesa siguen siendo una de las mejores formas de conectar, reír y compartir momentos auténticos en familia. Títulos como El Legado Pixar, perfecto para los fans de las historias entrañables; Virus!, ideal para quienes aman la estrategia rápida; 100 Mexicanos Dijeron, que garantiza risas y competencia amistosa; Scrabble 2 en 1, para poner a prueba la creatividad y el vocabulario; y Rummy, un clásico que nunca falla, se convierten en aliados perfectos para disfrutar tardes y noches inolvidables. TE PUEDE INTERESAR: Los ugly sweaters más divertidos y originales que puedes encontrar en Amazon

1 El Legado Pixar “El Legado Pixar” presenta un diseño cuidadosamente elaborado con ilustraciones y componentes de alta calidad que capturan la esencia de cada película de Pixar. Los icónicos personajes y cada detalle está pensado para sumergirte por completo en este universo animado. Cada partida será una oportunidad para crear recuerdos únicos y compartir risas con tus seres queridos. Costo en Amazon de $343.20

2 Virus! Divertido juegos de cartas en donde tienes que encontrar 4 cartas con órganos y mantenerlos sanos para ganar. Haz tu estrategia a través de las cartas vacuna para mantenerlos saludables o utiliza las cartas virus para enfermar a los órganos de tus contrincantes y ganar la partida. Costo en Amazon de $179.00

3 100 Mexicanos Dijeron Diviértete en grande con el juego del show número 1 de la TV mexicana. Contiene un increíble tablero como el del programa con puertas deslizables que revelarán las respuestas y te marcarán los “strikes”. Gana puntos para tu equipo respondiendo a las más de 500 encuestas para saber lo que 100 mexicanos dijeron. Costo en Amazon de $250.00

4 Scrabble 2 en 1 ¡Dos juegos en uno! Juega al clásico Scrabble que todos conocen y adoran, formando palabras para sumar puntos estratégicos y conquistar bonificaciones como Letra Doble y Palabra Triple. O dale la vuelta al tablero reversible y juega Scrabble Together, una versión cooperativa más rápida, relajada y divertida, ideal para familias y jugadores nuevos. ¡Con un sistema de puntuación súper fácil! Costo en Amazon de $434.00