¿Cómo lidias con dinero inesperado cuando tienes veintitantos años?

Para Roach, de 24 años, el supercampeón más joven de “Jeopardy!”, la suma de 560.983 dólares que ganó no ha cambiado mucho su estilo de vida. No se ha comprado un auto ni ha derrochado en nada, excepto ropa nueva y unas cuantas visitas más a la tienda de discos.

A Alexandra Merullo Steffgen, una escritora de 25 años en Fort Collins, Colorado, una beca de 10.000 dólares le cambió la vida para bien. Fue estudiante becada en sus últimos dos años en la Academia Phillips Exeter, un bachillerato prestigioso, entre compañeros que eran suficientemente ricos como para volar a Europa en avión privado para pasar el fin de semana y cuyos familiares habían dado sus nombres a los edificios del campus.

“La mayoría del tiempo, no podía seguirles el paso a mis amigos con recursos”, relató Merullo Steffgen. “Yo trabajaba en la biblioteca dos días a la semana por el salario mínimo”.

En su último año, vio cómo sus compañeros se preocupaban por ver qué universidad los aceptaría y supo que ese no era el camino que ella quería. En cambio, solicitó dos becas, las cuales le darían la libertad financiera para tomarse un año sabático y viajar. A los 18 años, le otorgaron una beca de la Academia Phillips Exeter con un valor de 10.000 dólares que le permitió hacer precisamente eso.

“Fue muy emocionante”, expresó Merullo Steffgen. “Era una suma de dinero que yo apenas podía comprender a esa edad. Se sintió como algo muy especial”. Hizo un voluntariado en Nápoles, Italia; recorrió el Camino de Compostela en España; pasó tiempo en Berlín, Irlanda y Florencia, Italia; y fue a un retiro budista. Gastó lo último de sus fondos en un viaje a Camboya.

“Gasté el dinero en consentirme, algo que ya no hago”, señaló. “Me permití disfrutar más que en cualquier otra época de mi vida. Siempre me he considerado una persona demasiado responsable, y me aseguro de que nadie sufra por mi culpa. Ese fue el mayor regalo que eso me dio”.

¿La ironía de recibir dinero inesperado a los veinte o treinta y tantos años? Te puede ofrecer libertad, pero también puede ser desconcertante, sobre todo si tus contemporáneos aún están en las primeras etapas de su carrera profesional, abrumados por una deuda estudiantil y simplemente no pueden empatizar con el desafío repentino de gestionar sumas de cinco o seis dígitos.