¿Cómo lograr que tu hijo adolescente hable contigo?

Por: Christina Caron

La autora y psicóloga Lisa Damour se ha convertido en una especie de celebridad entre muchos padres de adolescentes.

“Desde hace un mes, me he estado Damouralizando”, afirmó Rebecca Gold, madre de tres hijos en Great Barrington, Massachusetts.

Gold, quien tiene dos adolescentes y un niño de 10 años, ha estado devorando los libros de Damour, escuchando su pódcast y “básicamente intentando canalizarla”.

En Seattle, Katie Eastwood, madre de dos adolescentes de 15 y 12 años, alabó “Untangled”, la guía de Damour sobre las siete transiciones evolutivas de una niña, diciendo que el libro la “ha salvado una y otra vez”.

Damour, famosa por dar consejos prácticos respaldados por investigaciones científicas, lleva más de 25 años asesorando a adolescentes y a sus familias. Su libro más reciente, “The Emotional Lives of Teenagers”, se ha convertido en un éxito de ventas de The New York Times, tras “Untangled” y “Under Pressure”.

Como madre de dos hijas, de 12 y 19 años, Damour sabe de primera mano que la crianza es difícil y en ocasiones atemorizante. Eso se ha confirmado en los últimos años, en los que la salud mental de los niños, sobre todo de las adolescentes, se ha resentido.

No obstante, un hilo tranquilizador recorre el trabajo de Damour y parece decir ‘lo tienes bajo control’. “La salud mental no consiste en sentirse bien”, escribe en “The Emotional Lives of Teenagers”. “Sino que se trata de tener los sentimientos adecuados en el momento adecuado y ser capaz de gestionarlos con eficacia”.