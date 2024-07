Coahuila: Exigen colectivos feministas acciones para poner alto a alza en feminicidios

Agregaron que, en el estado, así como en el resto del país, existe una cifra negra, pues solo se contabilizan 311 feminicidios en lo que va del año , sin tomar en cuenta los homicidios de mujeres que no han sido catalogados como un feminicidio.

De no poner un alto a la violencia contra las mujeres, estiman que los feminicidios podrían aumentar en un 400% al cierre del año.

Además de ello, Isa Ruiz, activista de la Asociación Nacional contra la Violencia Vicaria, señaló que los casos de este tipo de manifestación han aumentado en un 100 por ciento durante el primer semestre del año, respecto al mismo periodo de tiempo del 2023.

“Estamos frente a una crisis de violencia de género sin precedentes en nuestra entidad. Los feminicidios y la violencia familiar han alcanzado cifras preocupantes, siendo Coahuila el segundo estado con más denuncias por violencia familiar a nivel nacional”, afirmó Dunia Rodríguez Calvillo, integrante de la colectiva Las Constituyentes MX.

“Es crucial que el gobierno implemente acciones reales y efectivas para prevenir estos crímenes y garantizar justicia para las víctimas”.

Las manifestantes enfatizaron en la importancia de no solo castigar a los perpetradores, sino de implementar estrategias integrales que incluyan la prevención, la atención rápida y equitativa a las víctimas, así como la erradicación de la impunidad.

“La justicia no puede ser tardía ni incompleta. Necesitamos que las autoridades actúen con ética y celeridad”, añadió Rodríguez.

INSISTEN EN ALERTA DE GÉNERO

Además, se ha solicitado la activación de la alerta de género en la región, petición que ha encontrado eco entre las familias afectadas y los colectivos presentes, sin embargo, esta solicitud fue negada el fin de semana pasado, dos días antes de que el cuerpo de María Fernanda Jaramillo fuera encontrado sin vida en un motel en Torreón.

“La alerta de género que estamos pidiendo es bien importante y le toca al gobierno federal activarla. El viernes dijeron que no era prudente hacer la activación de esta alerta de género, llegaron a esa conclusión, por eso también el llamado del gobierno federal a que activen, por favor, por favor, la alerta de género no tiene más que decir sí o no nada más”, señalaron.