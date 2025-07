Computadoras Mac en Amazon: opciones destacadas para todos los gustos y necesidades

4

iMac 21.5in 2.7GHz Core i5

iMac All In One de 21.5 pulgadas, original y reacondicionado en excelente estado funcional. Cuenta con procesador Intel Core i5 de cuarta generación, 8 GB de RAM DDR3L y almacenamiento SSD de 256 GB. Su pantalla Full HD de 1920x1080p ofrece gran calidad para tareas de oficina. Incluye teclado y mouse genéricos de regalo. Sistema operativo Mac OS Catalina y garantía de 12 meses.