Conoce los juegos de tuppers más recomendados de Amazon

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Garantiza un buen resguardo de tus alimentos para que se mantengan frescos y sin derrames con estos artículos

por Sara Navarrete
Vida
7 mayo 2026
Conoce los juegos de tuppers más recomendados de Amazon

¿Cuántas veces tu lonche ha sufrido derrames, terminando en un desastre total? Para evitar eso, VANGUARDIA te recomienda estos tuppers: Easyware, que se caracteriza por poner a prueba las posibles fugas; Raganet, que te ayudarán a mantener tu cocina organizada; Bluelander, que prometen estar libres de químicos dañinos; Vtopmart, que destacan por su calidad; y Oslife, que tiene resistencia a altas temperaturas.

https://vanguardia.com.mx/vida/sigues-sin-regalo-para-mama-checa-estas-bolsas-de-amazon-para-obsequiar-el-10-de-mayo-BA20464317
1
Easyware
Imagen Captura de pantalla 2026-05-07 15131
Son contenedores de vidrio transparentes de alta calidad, resistentes a temperaturas extremas, con tapas de sello hermético con empaque de silicón y cierre fácil. A diferencia de los recipientes de plástico, estos no transfieren químicos a los alimentos, además de que son más resistentes a manchas, olores y sabores. Es importante destacar que pueden ser usados en hornos, lavavajillas, refrigeradores, alacenas y congeladores.
Costo en Amazon de $399.00
2
Raganet
Imagen Captura de pantalla 2026-05-07 15145
Los contenedores de almacenamiento están diseñados para apilarse y organizarse secuencialmente, de esta forma, la cocina se puede ver más organizada y con más espacio libre para una despensa adicional. Todos los tuppers de este set son reutilizables, perfectos para preparar comidas saludables, dietas y colocar fácilmente en alacenas, refrigerador, cajón y cualquier otro lugar que desee, aptos para microondas y lavavajillas.
Costo en Amazon de $348.21
3
Bluelander
Imagen Captura de pantalla 2026-05-07 15162
Están libres de BPA y otros químicos dañinos, garantizando que tu comida se mantenga fresca por más tiempo sin preocupaciones, mientras cuidas de tu salud y tu familia. Están diseñados para soportar tanto las altas temperaturas como las bajas del congelador, conservando siempre su forma e integridad en todo momento.
Costo en Amazon de $379.00
4
Vtopmart
Imagen Captura de pantalla 2026-05-07 15174
Son contenedores de vidrio para alimentos, diseñados con sellos de silicona extraíbles y cierres a presión de 4 bisagras para garantizar cero fugas o derrames, que también evitan que el olor salga y los alimentos se mantengan frescos. Su material es resistente a las manchas para una fácil limpieza. Asimismo, se apilan entre sí para facilitar el almacenamiento cuando no se utilicen.
Costo en Amazon de $579.99
5
Oslife
Imagen Captura de pantalla 2026-05-07 15185
Cuentan con una hebilla integrada resistente al uso. Así como también prometen ser seguros para el almacenamiento de alimentos. Destacan por soportar temperaturas que ascienden a los 60° sin deformación. Tienen un sellado de calidad y también evitan la humedad. Finalmente, es importante mencionar que se pueden usar en refrigeradores, microondas, lavavajillas y hornos.
Costo en Amazon de $399.00
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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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