Conoce los juegos de tuppers más recomendados de Amazon
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Garantiza un buen resguardo de tus alimentos para que se mantengan frescos y sin derrames con estos artículos
7 mayo 2026
¿Cuántas veces tu lonche ha sufrido derrames, terminando en un desastre total? Para evitar eso, VANGUARDIA te recomienda estos tuppers: Easyware, que se caracteriza por poner a prueba las posibles fugas; Raganet, que te ayudarán a mantener tu cocina organizada; Bluelander, que prometen estar libres de químicos dañinos; Vtopmart, que destacan por su calidad; y Oslife, que tiene resistencia a altas temperaturas.
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1
Easyware
Son contenedores de vidrio transparentes de alta calidad, resistentes a temperaturas extremas, con tapas de sello hermético con empaque de silicón y cierre fácil. A diferencia de los recipientes de plástico, estos no transfieren químicos a los alimentos, además de que son más resistentes a manchas, olores y sabores. Es importante destacar que pueden ser usados en hornos, lavavajillas, refrigeradores, alacenas y congeladores.
2
Raganet
Los contenedores de almacenamiento están diseñados para apilarse y organizarse secuencialmente, de esta forma, la cocina se puede ver más organizada y con más espacio libre para una despensa adicional. Todos los tuppers de este set son reutilizables, perfectos para preparar comidas saludables, dietas y colocar fácilmente en alacenas, refrigerador, cajón y cualquier otro lugar que desee, aptos para microondas y lavavajillas.
3
Bluelander
Están libres de BPA y otros químicos dañinos, garantizando que tu comida se mantenga fresca por más tiempo sin preocupaciones, mientras cuidas de tu salud y tu familia. Están diseñados para soportar tanto las altas temperaturas como las bajas del congelador, conservando siempre su forma e integridad en todo momento.
4
Vtopmart
Son contenedores de vidrio para alimentos, diseñados con sellos de silicona extraíbles y cierres a presión de 4 bisagras para garantizar cero fugas o derrames, que también evitan que el olor salga y los alimentos se mantengan frescos. Su material es resistente a las manchas para una fácil limpieza. Asimismo, se apilan entre sí para facilitar el almacenamiento cuando no se utilicen.
5
Oslife
Cuentan con una hebilla integrada resistente al uso. Así como también prometen ser seguros para el almacenamiento de alimentos. Destacan por soportar temperaturas que ascienden a los 60° sin deformación. Tienen un sellado de calidad y también evitan la humedad. Finalmente, es importante mencionar que se pueden usar en refrigeradores, microondas, lavavajillas y hornos.