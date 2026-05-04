¿Sigues sin regalo para mamá? Checa estas bolsas de Amazon para obsequiar el 10 de mayo

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Recuerda que mamá vale el mundo entero, pero como eso no cabe en una caja de regalo, prepárate con tiempo para darle algo que, seguramente, le encantará

por Sara Navarrete
Vida
4 mayo 2026
¿Sigues sin regalo para mamá? Checa estas bolsas de Amazon para obsequiar el 10 de mayo

Las mamás siempre están preparadas para todo tipo de imprevistos, ya que cargan con mil cosas. Por ello, VANGUARDIA te recomienda estas bolsas grandes y lindas que son muy útiles e ideales para regalar el Día de las Madres: Rainsmore cuenta con múltiples divisiones para que nada se pierda dentro; Pahajim que tiene un diseño de moda; Epano que dará un toque de estilo al outfit; HBKUUY es práctico, perfecto para el uso diario; Newkibou que se considera multifuncional y elegante.

https://vanguardia.com.mx/vida/10-de-mayo-los-mejores-perfumes-que-puedes-encontrar-en-amazon-para-regalar-a-mama-HB20304636
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Rainsmore
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Tiene el tamaño ideal... hasta para ir a la oficina, ya que puede servir para cargar una laptop. La marca promete calidad y durabilidad. Cuenta con una correa para el hombro desmontable. Se destaca que este bolso tiene múltiples bolsillos que sirven para todo tipo de funcionalidades, de esta forma, podremos obtener muy buena organización todo el tiempo.
Costo en Amazon de $498.00
2
Pahajim
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Cuenta con un diseño que nunca pasa de moda. Lo que lo hace diferente a otros, es que tiene dos correas de asa ajustables que la convierten en un bolso de mano y de hombro para mayor comodidad, además de que su estilo es único y moderno, fácil de llevar a todos lados. Asimismo, también destaca que su material es impermeable, pues incluye cuero sintético.
Costo en Amazon de $424.17
3
Epano
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Tiene un diseño elegante que aporta estilo hasta al outfit más simple. Se trata de un bolso estilo tote que combina un toque sofisticado con lo artesanal, ideal para una mujer moderna que aprecia la elegancia en los detalles más mínimos. Es de cuero genuino y está hecho a mano para garantizar durabilidad y resistencia, manteniendo la calidad con el uso diario.
Costo en Amazon de $498.00
4
HBKUUY
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Se caracteriza por ser espacioso, cómodo y resistente al desgaste. Se hizo con mano de obra fina, con máximo cuidado en cada una de sus partes: correas de hombro reforzadas, cierre magnético y material de gamuza. Su diseño interno es detallado y muy amplio. Entre todas sus cualidades, lo que más destaca es que es de tejido ligero y cómodo, sin carga para la parte superior del cuerpo.
Costo en Amazon de $369.99
5
Newkibou
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Este bolso tejido no solo es versátil, sino que su elegante diseño complementa cualquier atuendo. Puede usarse como bandolera o bolso de mano, para adaptarse a tu estilo personal y comodidad en cada momento. En cuanto a su capacidad, se considera que es espacioso y organizado, pues es ideal para llevar de todo: celular, cosméticos, cartera y mucho más.
Costo en Amazon de $283.10
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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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