¿Dulce o truco? 5 opciones divertidas para repartir en tu fiesta de Halloween

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En Amazon puedes encontrar la utilería que no puede faltar en tu fiesta de disfraces... ¿listo para una noche de espanto?

por Sara Navarrete
Vida
¿Dulce o truco? 5 opciones divertidas para repartir en tu fiesta de Halloween

Los dulces ya son básicos en Halloween. Para un toque especial en la festividad, VMás te recomienda estos detalles: juguetes adhesivos, ideales para mayor diversión; kit de papelería, que incluye lápices, reglas y blocs de notas; squishies, para estar en tendencia; sellos, que nunca pasaron de moda; post-its, perfectos para intercambio.

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1
Juguetes adhesivos
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El juego incluye 60 juguetes pegajosos en varios diseños espeluznantes, perfectos para juegos y entretenimiento temático en Halloween. Están hechos de material TPR, por lo que prometen ser duraderos, elásticos y perfectos para pegarse a paredes, ventanas y otras superficies. El producto es versátil y se puede usar para una gran variedad de actividades.
Costo en Amazon de $208.34
2
Kit de papelería
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El lote de 24 artículos de papelería para regalos de fiesta de Halloween incluye lápices, reglas y blocs de notas con temática. El set está diseñado con diseños diferentes y atractivos. Los materiales que se utilizan no son tóxicos y cumplen con la norma europea y estadounidense para juguetes.
Costo en Amazon de $194.47
3
Squishies
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El gran surtido tiene 36 diseños diferentes de Halloween. Los juguetes son blandos, ideales para infancias, ya que son entretenidos y ayudan a la relajación gracias a los materiales que tiene, entre ellos silicona TRP lavable y no tóxica, de alta calidad.
Costo en Amazon de $269.09
4
Sellos
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Obtén 25 diferentes diseños de temporada en 5 diferentes colores de sellos de plástico, que incluyen una bruja, una momia, un fantasma, un murciélago, un vampiro y una calabaza. Están hechos con materiales de calidad, por lo que son duraderos para uso repetido.
Costo en Amazon de $317.62
5
Post-its
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Incluye 60 blocs de notas de personajes de Halloween. Hay 6 diseños diferentes, que son lindos y atractivos para las infancias. Son portátiles y compactos, de tamaño pequeño y peso ligero. Al final, son un accesorio imprescindible para las fiestas de temporada.
Costo en Amazon de $236.99
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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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