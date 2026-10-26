¿Dulce o truco? 5 opciones divertidas para repartir en tu fiesta de Halloween
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En Amazon puedes encontrar la utilería que no puede faltar en tu fiesta de disfraces... ¿listo para una noche de espanto?
Los dulces ya son básicos en Halloween. Para un toque especial en la festividad, VMás te recomienda estos detalles: juguetes adhesivos, ideales para mayor diversión; kit de papelería, que incluye lápices, reglas y blocs de notas; squishies, para estar en tendencia; sellos, que nunca pasaron de moda; post-its, perfectos para intercambio.
1
Juguetes adhesivos
El juego incluye 60 juguetes pegajosos en varios diseños espeluznantes, perfectos para juegos y entretenimiento temático en Halloween. Están hechos de material TPR, por lo que prometen ser duraderos, elásticos y perfectos para pegarse a paredes, ventanas y otras superficies. El producto es versátil y se puede usar para una gran variedad de actividades.
2
Kit de papelería
El lote de 24 artículos de papelería para regalos de fiesta de Halloween incluye lápices, reglas y blocs de notas con temática. El set está diseñado con diseños diferentes y atractivos. Los materiales que se utilizan no son tóxicos y cumplen con la norma europea y estadounidense para juguetes.
3
Squishies
El gran surtido tiene 36 diseños diferentes de Halloween. Los juguetes son blandos, ideales para infancias, ya que son entretenidos y ayudan a la relajación gracias a los materiales que tiene, entre ellos silicona TRP lavable y no tóxica, de alta calidad.
4
Sellos
Obtén 25 diferentes diseños de temporada en 5 diferentes colores de sellos de plástico, que incluyen una bruja, una momia, un fantasma, un murciélago, un vampiro y una calabaza. Están hechos con materiales de calidad, por lo que son duraderos para uso repetido.
5
Post-its
Incluye 60 blocs de notas de personajes de Halloween. Hay 6 diseños diferentes, que son lindos y atractivos para las infancias. Son portátiles y compactos, de tamaño pequeño y peso ligero. Al final, son un accesorio imprescindible para las fiestas de temporada.