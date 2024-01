EARLY YEARS: El día que dejé a mi niña de 2 años en su nueva escuela, un mundo se abrió...

Elegimos Harmony justo para darle continuidad a la independencia e indagación que habíamos fomentado en Valentina desde casa y porque tienen un programa de inducción que me daría mucha tranquilidad, en el que iba a poder acompañarla en el aula los primeros días de clases.

Ahí estábamos ella y yo en el primer día; yo, nerviosa, ella, feliz cantando en ronda con sus nuevos amigos y escuchando muy atenta su primer cuento en inglés. Alcancé a explicarle dónde estarían sus cosas y presentarle bien a sus misses, quienes estarían para ella si necesitaba algo; todo estaba adaptado para su tamaño y eso ayudó a que se sintiera más cómoda. Cuando le dije que me iba a ir y que volvería por ella más tarde, me dijo que sí con una sonrisa y siguió jugando. Yo salí tranquila, con la certeza de que estaba en un lugar seguro, armonioso y más estimulante que en mi de pronto caótico home office workaholic.

Yo aprendí mucho junto con ella, que la escuela también se vive en casa y en la comunidad, que el aprendizaje no debe ser estrés, que no se trata de memorizar, sino de entender los porqués y cómo funciona el mundo. Uno de los atributos que más me encantan hoy de Valentina es que pregunta e investiga todo lo que está a su alrededor. Solo le pido a Dios que su curiosidad y sus ojos de niña con signos de admiración con los que mira el mundo, vivan en ella por siempre.