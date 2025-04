Día del Niño: en dos años, aumentan 167% casos de bullying en Coahuila

El año 2024 no fue diferente, con un incremento aún mayor en los casos de bullying. En total, se registraron 75 casos , de los cuales 58 ocurrieron en Saltillo. Nuevamente, la mayoría de los incidentes se dieron en primaria (36 casos), seguidos por secundaria con 33 casos y 5 en preescolar.

Estas cifras fueron los casos reportados a la dependencia, en los que la misma tuvo que intervenir, sin embargo, es importante señalar que muchos otros casos podrían no haberse registrado.

Según la maestra Mayra Escobedo, directora de la escuela primaria “Javier López del Bosque” en Saltillo, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en el área, se estima que en promedio surgen al menos dos casos de acoso escolar por grupo en este nivel escolar.

Dado que cada primaria cuenta con un promedio de seis grupos y existen mil 830 escuelas primarias en el estado, el número de incidentes podría ascender a mas de 20 mil casos anuales solo en este nivel.

El aumento de casos de bullying en Coahuila no es un fenómeno aislado, pues según la maestra Mayra Escobedo los factores que contribuyen a este problema son diversos. Uno de los más relevantes es el contexto familiar, pues en la actualidad, muchas madres trabajadoras no pueden brindar la atención constante que sus hijos necesitan y esta falta de supervisión y apoyo familiar puede repercutir en la conducta de los niños. En ese contexto, agregó que los menores que viven en entornos de violencia, no sólo física, sino también psicológica, son más propensos a replicar estas acciones con sus compañeros.

“A veces se delega esta responsabilidad a otros miembros de la familia, como el padre, la abuela o los hermanos, pero no siempre hay un adulto presente que pueda supervisar adecuadamente a los niños”, señaló la docente.