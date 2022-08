Así como hay dos lados en cada historia, también hay dos lados en la mente.

Sin embargo, la mayoría encuentra que un lado parece más dominante que el otro. Y esta ilusión óptica, del canal de YouTube Bright Side, puede ayudar a determinar qué lado del cerebro, el izquierdo o el derecho, es más fuerte.

Aunque pueden parecer iguales, cada lado del cerebro procesa la información de manera diferente, y ambos funcionan juntos para ayudarnos a navegar por nuestro mundo complejo. El cerebro izquierdo a menudo se asocia con la lógica y el análisis, mientras que el derecho tiene fama de imaginación e intuición.

La ilustración representa a dos habitantes de la selva: un tigre y un mono. Y cuál ves primero puede ser una señal de si tienes el “cerebro izquierdo” o el “cerebro derecho”.

Tigre

Si viste primero la cabeza de un tigre, entonces podrías ser dominante en el lado izquierdo del cerebro.

Significa que eres un planificador y que los sentimientos no se interponen en el camino de tus objetivos. También eres lógico, realista y preciso en todo lo que haces.

“Eres una persona analítica, muy orientada a objetivos y organizada. Cuando te enfrentas a un problema, tiendes a ser lógico, calculador y objetivo”, dijo Genial.guru.

Mono

Si viste un mono colgado de un árbol, entonces podrías ser el cerebro derecho dominante. Estas personas son más a menudo artistas y soñadores que tomarán medidas en función de cómo se sienten más que cualquier otra cosa. También podrías ser un poco más impulsivo.

“Eres una persona creativa llena de ideas innovadoras. Cuando te enfrentas a un problema, confías más en tu intuición (que la mayoría de las veces es correcta) que en el pensamiento crítico”, según Genial.guru.

Ahora bien, el hecho de que seas dominante con el lado izquierdo o derecho de tu cerebro no significa que una persona con el lado izquierdo del cerebro dominante no pueda ser creativa o que una persona con el lado derecho del cerebro dominado no pueda ser organizada. Más bien, ambas mitades se complementan y trabajan juntas para formar un cerebro completo.