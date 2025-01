Estas 5 películas muestran cómo ha cambiado el sexo en el cine actual

Por: Esther Zuckerman

Cada cierto tiempo surge un tedioso debate en las redes sociales: ¿Son necesarias las escenas de sexo en las películas? La Generación Z, nos dicen, quiere ver menos. Y, sin embargo, la respuesta está clara si los aspirantes a los premios de esta temporada tienen algo que decir: sí, el sexo es crucial para el cine.

Las películas de esta temporada están llenas de sexo. Anora gira en torno a una trabajadora sexual, y mostrarla en el trabajo es fundamental para la narración. Babygirl: deseo prohibido trata de una mujer que explora los deseos que le resultan vergonzosos. Incluso Nosferatu trata en gran medida del sexo: la versión de Robert Eggers de la clásica historia de vampiros se centra en la lujuria de Ellen, la presa del conde.

Pero ninguna de las escenas de sexo de estas y otras películas recientes es emocionalmente clara. Cualquier excitación que puedan inspirar viene con un asterisco: los directores utilizan esos momentos para explorar complejas dinámicas de poder entre los personajes. Estas escenas están pensadas para generar debate, no excitación. En concreto, hay cinco secuencias que lo hacen especialmente bien:

Anora: el rapidito

La primera mitad de Anora, de Sean Baker, se desarrolla, en muchos sentidos, como una comedia romántica tradicional. Una pareja dispareja —la trabajadora sexual Ani (Mikey Madison) y el heredero oligarca Ivan (Mark Eydelshteyn)— se conoce y luego se casa tras un rápido noviazgo. Pero sus escenas de sexo son cualquier cosa menos románticas. Por el contrario, son casi totalmente cómicas. Por ejemplo, la primera vez que Ani va a la mansión de Ivan. El sexo es transaccional —al fin y al cabo, él está pagando por eso—, pero también es extremadamente rápido.

Madison desató la polémica cuando declaró a Variety que se negó a utilizar un coordinador de intimidad en el plató. En una entrevista con The New York Times me describió el trabajo más como “tomas sexuales” que como escenas de sexo. Esto es fiel al momento en pantalla: el coito en sí dura unos 10 segundos. Ivan llega al orgasmo demasiado rápido y Ani reprime una carcajada. Acto seguido, Baker corta a Iván encendiendo el televisor. Él está satisfecho; para ella es un día más en la oficina. La interacción parece un chiste y el público debería reírse.

Baker establece la dinámica desigual. Ani tiene mucha más experiencia sexual, pero eso no puede compensar el hecho de que la riqueza de Ivan significa que ella tiene claras obligaciones con él. Al principio, Ani no es consciente de ello, pero cuando la realidad de la situación se hace evidente en la segunda mitad de la película e Ivan huye a la primera señal de amenaza de sus padres, se da cuenta del poco control que tiene sobre él.

‘Nosferatu’: el gran final

El gran final de Nosferatu de Robert Eggers ha suscitado debate desde que se estrenó el mes pasado: ¿es retorcidamente romántico? ¿O brutalmente horrible? ¿O algo intermedio?

Mientras la peste se extiende por su pueblo, Ellen (Lily-Rose Depp) se percata de que la única manera de detener el reinado de terror desatado por el conde Orlok (Bill Skarsgard) es sacrificarse ante él. Eso significa mantenerlo junto a ella hasta que amanezca. Mientras su marido se lanza a la caza desesperada del vampiro, ella se pone un vestido de novia y recibe a Orlok en su habitación. Se desnuda y, mientras él le hunde los dientes en el pecho, ella aparece en estado de éxtasis. Cuando él empieza a notar el sol, ella se levanta para acunar su rostro una vez más. Cuando yacen muertos en los brazos del otro, las flores rodeando el cadáver disecado de él sobre el cuerpo aún joven de ella, parecen más trágicos amantes que villanos.

Por supuesto, el hecho de que Orlok sea un chupasangre centenario y Ellen una mujer joven plantea cuestiones de consentimiento, sobre todo por la manera en que él poseyó su mente y su cuerpo. Pero Eggers deja claro que ella actúa por voluntad propia, y que su deseo no puede explicarse ni definirse fácilmente. Cuando conoció a Orlok en el pasado, experimentó placer con él; lo mismo ocurre en su abrazo final.

‘Babygirl’: la sórdida cita en el hotel

Cuando Romy (Nicole Kidman) y Samuel (Harris Dickinson) se encuentran por primera vez en una habitación de hotel en Babygirl: deseo prohibido, de Halina Reijn, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Romy, directora ejecutiva de una empresa de robótica, parece incrédula de haber ido a ese lugar, toda vestida con un top transparente. Samuel, por su parte, está igual de perplejo mientras intenta llevar a cabo la dominación que ha intuido, correctamente, que Romy desea. Ambos parecen encontrar su situación un poco divertida. Casi toda la escena son juegos preliminares, hasta que Reijn se centra en el rostro de Kidman mientras ella yace postrada en la alfombra y Samuel le mete la mano por debajo de la falda.

El guión de Reijn es específico sobre la naturaleza confusa de su interacción. Romy es consciente de que podría considerarse que explota a Samuel. Al fin y al cabo, es mayor que él y, literalmente, su jefa. Trata de mantener ese aire de autoridad, regañándolo por su atrevimiento. La respuesta de Samuel, sin embargo, es una provocación: si revela lo que está pasando, ella podría perder su familia y su trabajo. Pero Reijn no deja a Romy sin controlar sus propias acciones. Ese plano de su cara mientras alcanza el orgasmo demuestra que, aunque le gusta que le digan lo que tiene que hacer sexualmente, el mero hecho de recibir placer le da poder. Hay vergüenza, pero también triunfo.

‘Queer’: el primer encuentro

La desesperación brota de cada fotograma del primer encuentro sexual entre Lee (Daniel Craig), un escritor alcohólico, y Allerton (Drew Starkey), el joven objeto de su fascinación, en Queer de Luca Guadagnino.

En 1950, en Ciudad de México, el distante Allerton, de visita en el apartamento de Lee por primera vez tras una noche de borrachera, vomita en su retrete y luego se sienta en la cama. En su embriaguez, incita el hambre que Lee siente por él. Lee aprovecha esta oportunidad para practicarle sexo oral a Allerton. Guadagnino filma esto como si Lee estuviera adorando en un altar al personaje de Starkey. Lee es codicioso en su consumo físico, pero Allerton le mira con una mezcla de lujuria, lástima y autoridad. Cuando Allerton le corresponde, se cierne sobre Lee, dejando claro que el hombre mayor está totalmente bajo su control.

Es una mirada que habla del incómodo vínculo entre los dos personajes. Allerton mantiene a Lee a distancia y Lee lo persigue vorazmente. Este primer momento que presenciamos está lleno de deseo y, aunque no es exactamente unilateral, está lleno de desequilibrios que nos desconciertan. Y, simbólicamente, ¿qué pasa con el vómito? ¿Allerton necesitaba purgarse antes de dejar actuar a Lee?

Desafiantes: la sesión de besos a tres bandas

Una queja que he oído sobre Desafiantes es que, aunque la película ha sido aclamada como sexy, no hay en realidad muchas escenas de sexo. De hecho, solo una vez queda claro que hay coito: cuando Tashi (Zendaya) se enrolla con su ex, Patrick (Josh O’Connor), en su coche la noche anterior a su partido contra su marido, Art, quien resulta ser su ex mejor amigo (Mike Faist). Incluso en esa relación, los momentos más explícitos suceden fuera de la pantalla. Yo diría que la falta de escenas de sexo en toda regla es intencionada: el director, Luca Guadagnino de nuevo, reservó la energía erótica más intensa para la pista de tenis.

Excepto, eso sí, en la tan comentada escena cerca del principio de la película, cuando Tashi, Patrick y Art, aún adolescentes, se encuentran en una habitación de hotel durante el US Open. Ella invita a los chicos a sentarse a ambos lados de ella y empieza a besar a cada uno. Luego les invita a besarle el cuello al mismo tiempo, antes de juntar sus caras y sentarse a mirar, con una sonrisa perversa dibujándose en su rostro. Se pierden en el momento hasta que ella rompe el hechizo. Eso es el sexo para ella: un juego, como el deporte en el que destaca.