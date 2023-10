¿Estás buscando la mejor oferta en tarifas de vuelo? Considera congelar el precio

¿Pero cómo funcionan? ¿Valen la pena? Para averiguarlo, hemos analizado los programas líderes en congelación de precios y garantías para los que no es necesario ser socio.

Al igual que Google Flights , Kayak ya permite a los compradores de viajes hacer un seguimiento de los vuelos para obtener información sobre las tendencias de precios y recomendaciones sobre cuándo reservar. Aunque en realidad no están disponibles para todos los vuelos, los programas de garantía y retención de precios van un paso más allá y a menudo cubren también las reservas de hoteles y renta de autos.

Ahora, Google y otras plataformas de viajes en línea pretenden eliminar la incertidumbre de la ecuación ofreciendo garantías o congelaciones , a menudo sobre tarifas que predicen que no bajarán.

Conclusión: La Garantía de Precio de Google Flights contribuye en gran medida a garantizar que los viajeros puedan comprar con confianza. Su principal problema es la limitada disponibilidad, la cual la empresa espera ampliar cuando termine la fase de prueba, aunque no especificó ninguna fecha.

Buscando rutas populares de esas aerolíneas en Google Flights , hace poco encontré un viaje de ida y vuelta de 144 dólares en mayo de Chicago a Las Vegas operado por Spirit que tenía el distintivo de “precio garantizado” . Tenía la opción de reservar en Google para obtener el “precio garantizado” al mismo precio por reservar en Spirit. El análisis de precios de Google mostró que la tarifa era 90 dólares más barata de lo habitual , así que no esperaba que fuera abajar.

Muchos hoteles y empresas de renta de autos ofrecen generosas políticas de cancelación , así que pregunta en esas empresas sobre las reservas directas antes de congelar un precio, pues las comisiones de Hopper no son reembolsables.

Conclusión: Hopper aconseja sobre la conveniencia de reservar vuelos basándose en el análisis de más de 65 billones de puntos de datos y afirma que es capaz de predecir los precios futuros con una precisión del 95 por ciento (dice que ahorra a los usuarios en promedio 65 dólares por viaje). La congelación de precios en los vuelos ofrece seguridad a quienes no quieren apostar, aunque las comisiones pueden arruinar la oferta.

Costo: Las tasas de congelación, que no son reembolsables , varían según la duración y el precio de la reserva.

No hay que pagar nada para obtener la información de Hopper sobre precios. Hopper ya analiza las tarifas aéreas durante las búsquedas , por lo que te indica si debes “esperar un mejor precio” o “reservar ahora” . En una búsqueda reciente de un vuelo de Newark, Nueva Jersey, a Miami a finales de mayo, encontré un boleto de ida y vuelta de 76 dólares con el consejo de esperar a que bajara la tarifa. También ofrecía la opción de pagar 12 dólares para congelar la tarifa y esperar un día, 13 dólares por tres días, 21 dólares por una semana o 27 dólares por dos semanas. Si el precio de una tarifa congelada subía durante el periodo de espera, Hopper pagaba la diferencia. Si el precio bajaba, el usuario pagaría la tarifa más baja.

Costo: Las comisiones, que no son reembolsables , varían en función del precio del boleto, pero no hay límite anual de reembolsos.

Cómo funciona: A través de la aplicación de Expedia, al buscar un vuelo aparece una pantalla de seguimiento de precios con información sobre las fluctuaciones de precios en el pasado y las predicciones para el futuro , información que empezó a ofrecer el año pasado, junto con las tarifas actuales y la opción de protegerse en caso de caída de precios. En una búsqueda reciente, el viaje de ida y vuelta más barato a finales de mayo de Nueva York a Los Ángeles era de 219 dólares, el cual Expedia predijo que sería el “ mejor precio que esperamos ver de aquí al despegue”. No obstante, ofrecía una protección por caída de precio de 21 dólares, lo que significaba que si la tarifa bajaba entre la compra y el despegue, Expedia me reembolsaría la diferencia.

En su aplicación, la agencia de viajes en línea Expedia ofrece protección por caídas de precios en la mayoría de los vuelos. Por una comisión no reembolsable, el servicio monitoreará el precio de un vuelo reservado a través de Expedia. Si el precio baja, el servicio reembolsará la diferencia.

CONGELACIONES DE PRECIO DE LAS AEROLÍNEAS

Al buscar vuelos en los sitios web de algunas de las principales compañías aéreas, entre ellas American y United Airlines, los consumidores pueden optar por congelar una tarifa durante un tiempo.

Cómo funciona: El programa FareLock de United permite a los usuarios retener una tarifa por una comisión que varía en función del precio del boleto y de la duración de la retención. Utilizando una búsqueda reciente para un viaje de ida y vuelta en mayo de Chicago a San Francisco, costaría 5,99 dólares retener una tarifa de 372 dólares por tres días, 8,99 dólares por una semana y 12,99 dólares por dos semanas. Durante el periodo de espera, los usuarios pueden pagar el precio garantizado del vuelo o dejar que caduque. En cualquier caso, la comisión no es reembolsable.

American Airlines dice que ofrece retenciones gratuitas de 24 horas y opciones de retención prolongada por comisiones no reembolsables en determinados vuelos. En una búsqueda reciente de un vuelo de ida y vuelta en mayo de Dallas-Fort Worth a Los Ángeles, apareció una tarifa de 366 dólares ida y vuelta. Después de hacer clic hasta llegar a la página final de pago, me ofrecieron una retención gratuita de 24 horas. A pesar de que hice muchas otras búsquedas, no pude encontrar una oferta de retención prolongada.

Costo: Cuando se aplican, las comisiones no son reembolsables y varían según el precio del boleto y el plazo de retención.

Conclusión: Independientemente de las ofertas de retención, todas las líneas aéreas están obligadas a reembolsar cualquier reserva aérea cancelada antes de las primeras 24 horas de haber realizado la compra. Por lo tanto, si solo se trata de sincronizar horarios con otros viajeros o de obtener una aprobación rápida en el trabajo, es mejor pagar una tarifa de United sabiendo que es totalmente reembolsable en las próximas 24 horas en lugar de pagar por la retención. La retención gratuita de 24 horas de American ofrece un periodo de gracia sin la molestia de tener que cancelar una nueva reserva y solicitar un reembolso.

Si necesitas más de 24 horas para decidir, puede valer la pena una retención de precio. Busca recomendaciones en Kayak, Google Flights o Expedia sobre si debes reservar o esperar.