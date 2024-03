Estas son las cosas que todas las mujeres deben saber de su Afore

Uno de los tipos de violencia que reciben las mujeres en el país es el abuso económico, pues muchas de ellas no reciben el salario justo o en sus hogares su labor no es reconocido monetariamente , por ello, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que todas las mujeres deben saber: su Afore y los detalles más importante de esta Administradora de Fondos.

Conoce tu Afore y su función: La Afore es un mecanismo de ahorro a largo plazo, destinado a proporcionar recursos económicos durante la jubilación. Es esencial entender que este dinero es un recurso propio, con visión hacia el futuro.

Verifica si tienes una cuenta Afore: Si has trabajado bajo el esquema de seguridad social después de julio de 1997, es probable que tengas una cuenta Afore, incluso si no la has elegido. Es importante estar al tanto de este detalle.

Ubica tu cuenta Afore: Si desconoces dónde se encuentra tu Afore, puedes verificarlo fácilmente ingresando a aforeweb.com.mx con tu CURP o número de seguridad social. Este simple paso te proporcionará claridad en menos de 5 minutos.

Ahorrar sin empleo remunerado: Aun sin un empleo formal, es recomendable depositar dinero en tu Afore de manera ocasional. Este ahorro se invertirá adecuadamente y será fundamental en tu futuro retiro.