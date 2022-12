¿Hacemos fiesta por todo? Mexicanos gastan más de 40 mil pesos al año en celebraciones

Una de las características que más resaltan de los mexicanos es su sentido para festejar por todo, gastos por estas “pachangas” pueden llegar hasta los 40 mil 482 pesos anuales solo en fiestas y celebraciones, pero Navidad es en la cual más gastan, esto de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esto representa al menos una quinta parte de los ingresos al año de los mexicanos, destaca el estudio realizado por Francisco Javier Fonseca Corona, quien es parte del Instituto Económicos de la UNAM.

Sin embargo, esta es una cantidad significativa porque se dejan de lado festejos como fiestas de quince años, bodas, graduaciones, bautizos o acontecimientos que solo se realizan pocas veces en la vida. cuyos registros “suelen ser enormes”.

De acuerdo con la publicación de The International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies, dichos gastos se dividen en recurrentes y periódicas. Los recurrentes suelen ser como idas a centros nocturnos y cargos comunales, mejor conocidos como “festividades locales” o “mayordomos”, donde engloba celebraciones de pueblos y barrios. Y se llega a destinar hasta 28 mil 470 pesos.

Mientras que las denominadas periódicas son las que ‘se repiten cada año’, como San Valentín, Fiestas Patrias, Día de la Madre, que pueden llegar a los 12 mil 12 pesos al año.