Haz tu casa embrujada para Halloween con estas decoraciones de Amazon
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Una vez que pasó la festividad patria de septiembre, las personas ya comienzan con los preparativos para Halloween... ¿estás listo para sumergirte entre calabazas, fantasmas y brujas?
La decoración otoñal que hayas puesto en tu hogar puede ser muy bien utilizada para dar un toque fantasmagórico, de frente a esta celebración. Sin embargo, también puedes complementar con estos accesorios que encontrarás en Amazon: luces LED, para dar un aire más festivo; telaraña, ideal para capturar una atmósfera de espanto; tumbas, son la decoración que no puede faltar; murciélagos colgantes, que atraerá las miradas de todos; tapete, que aporta una ilusión terrorífica.
https://vanguardia.com.mx/vida/amazon-5-libros-perfectos-para-leer-este-otono-en-la-comodidad-de-tu-hogar-AE23635353
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Luces LED
Las luces de Halloween para exteriores vienen con 8 modos de efectos de iluminación para satisfacer sus diversas necesidades decorativas, prendiendo en tonos naranja y morado. Cada cadena de luces tiene conexiones de extremo a extremo, admitiendo hasta 3 hebras. Este artículo es apto para soportar todo tipo de clima, incluyendo lluvia fuerte y nieve, solo habría que proteger el adaptador de la corriente de agua para evitar un daño mayor.
2
Telaraña
Esta enorme telaraña de Halloween mide 5 metros de largo y 4.8 metros de ancho, y añade un brillo espeluznante y peculiar a la casa. Está hecha de cuerda gruesa de poliéster, anudada a mano sin pegamento, es resistente y duradera, y lo suficientemente pesada como para soportar el peso de una araña gigante.
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Tumbas
Es un juego de 6 espeluznantes señales de acera y lápidas de cementerio surtidas, perfectas para crear una auténtica atmósfera encantada en tu fiesta de Halloween o atracción embrujada. Cuenta con mensajes de advertencia manchados con rojo, para añadir un toque escalofriante a su evento temático de terror o decoraciones espeluznantes.
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Murciélagos colgantes
Están hechos de plástico de alta calidad. En comparación con el cartón y las cajas de cartón ondulado, este adorno tiene buen rendimiento a prueba de agua. No será dañado por la lluvia si se planea usar al aire libre. También incluye pegantinas de ojos brillantes, que si se añaden a la figura le darán un aspecto más realista.
5
Tapete
Es perfecto para colocar en la entrada exterior o en el recibidor de tu hogar. Aunque también funciona para lavanderías, cocinas, oficinas, hogares de estilo campestre, pasillos, baños, recámaras, etc. Está fabricado con poliéster suave y confortable, resistente a la decoloración y al encogimiento. Sus bordes están cuidadosamente rematados a mano para brindar mayor firmeza y durabilidad.