Haz tu casa embrujada para Halloween con estas decoraciones de Amazon

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Una vez que pasó la festividad patria de septiembre, las personas ya comienzan con los preparativos para Halloween... ¿estás listo para sumergirte entre calabazas, fantasmas y brujas?

por Sara Navarrete
Vida
Haz tu casa embrujada para Halloween con estas decoraciones de Amazon

La decoración otoñal que hayas puesto en tu hogar puede ser muy bien utilizada para dar un toque fantasmagórico, de frente a esta celebración. Sin embargo, también puedes complementar con estos accesorios que encontrarás en Amazon: luces LED, para dar un aire más festivo; telaraña, ideal para capturar una atmósfera de espanto; tumbas, son la decoración que no puede faltar; murciélagos colgantes, que atraerá las miradas de todos; tapete, que aporta una ilusión terrorífica.

https://vanguardia.com.mx/vida/amazon-5-libros-perfectos-para-leer-este-otono-en-la-comodidad-de-tu-hogar-AE23635353
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Luces LED
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Las luces de Halloween para exteriores vienen con 8 modos de efectos de iluminación para satisfacer sus diversas necesidades decorativas, prendiendo en tonos naranja y morado. Cada cadena de luces tiene conexiones de extremo a extremo, admitiendo hasta 3 hebras. Este artículo es apto para soportar todo tipo de clima, incluyendo lluvia fuerte y nieve, solo habría que proteger el adaptador de la corriente de agua para evitar un daño mayor.
Costo en Amazon de $268.20
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Telaraña
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Esta enorme telaraña de Halloween mide 5 metros de largo y 4.8 metros de ancho, y añade un brillo espeluznante y peculiar a la casa. Está hecha de cuerda gruesa de poliéster, anudada a mano sin pegamento, es resistente y duradera, y lo suficientemente pesada como para soportar el peso de una araña gigante.
Costo en Amazon de $399.00
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Tumbas
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Es un juego de 6 espeluznantes señales de acera y lápidas de cementerio surtidas, perfectas para crear una auténtica atmósfera encantada en tu fiesta de Halloween o atracción embrujada. Cuenta con mensajes de advertencia manchados con rojo, para añadir un toque escalofriante a su evento temático de terror o decoraciones espeluznantes.
Costo en Amazon de $348.00
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Murciélagos colgantes
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Están hechos de plástico de alta calidad. En comparación con el cartón y las cajas de cartón ondulado, este adorno tiene buen rendimiento a prueba de agua. No será dañado por la lluvia si se planea usar al aire libre. También incluye pegantinas de ojos brillantes, que si se añaden a la figura le darán un aspecto más realista.
Costo en Amazon de $219.99
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Tapete
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Es perfecto para colocar en la entrada exterior o en el recibidor de tu hogar. Aunque también funciona para lavanderías, cocinas, oficinas, hogares de estilo campestre, pasillos, baños, recámaras, etc. Está fabricado con poliéster suave y confortable, resistente a la decoloración y al encogimiento. Sus bordes están cuidadosamente rematados a mano para brindar mayor firmeza y durabilidad.
Costo en Amazon de $149.00
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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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