¿La tanga otra vez está de moda? Más mujeres adoptan la filosofía de ‘menos es más’

Su hermana, Cassidy, de 24 años, comenzó a usar bikinis con tanga hace uno o dos años porque cree que el corte hace que su “trasero se vea un poco mejor”. También le gusta que no deja líneas de bronceado, un sentimiento compartido por muchas mujeres. “A veces me siento incómoda”, dijo Cassidy, “pero estoy empezando a sentirme más segura al ver a otras mujeres usarlos”.

Codi Maher , agente inmobiliaria de 30 años en Palm Beach Gardens, Florida, notó que los bikinis estaban encogiéndose hace unos años. “Primero fue el corte coqueto, luego el brasileño”, dijo Maher. A medida que la tela que cubría los traseros de las mujeres desaparecía, ella comenzó a pensar en conseguir un traje de baño con tanga: “Me dije: ‘todos los están usando, no me importa’”.

La corte falló sobre las G-strings en los casos de Barnes vs. Glen Theatre Inc. en 1991 y City of Erie vs. Pap’s A.M. en 2000. En ambos casos, las bailarinas exóticas que querían desnudarse por completo argumentaron que las leyes que les exigían usar G-strings infringían sus derechos de la Primera Enmienda. Pero los jueces mantuvieron los requisitos legislativos, en fallos que son “ampliamente denigrados como fracasos en términos de razonamiento de la Primera Enmienda”, según Amy Adler, profesora de derecho en la Universidad de Nueva York.

El tribunal consideró la desnudez femenina como una amenaza al orden social y mantuvo la G-string como una “solución al crimen, la enfermedad y el caos”, dijo Adler. La prenda trata de dualidades, una cosa de “fantasía y miedo”, dijo, señalando y ocultando al mismo tiempo la sexualidad de una mujer.

En años recientes, varios condados de Carolina del Norte han relajado las restricciones y la aplicación de las leyes de desnudez para respetar a los vacacionistas. Hasta ahora, los condados en Carolina del Sur han declinado seguir su ejemplo, a pesar de los llamados para eliminar la ley de la tanga.

Por ahora, las disputas legales sobre las tangas parecen estar confinadas a las Carolinas. Los bikinis tanga son legales en la mayoría de los Estados Unidos, pero las leyes varían según la ciudad y el condado. En Florida, por ejemplo, los trajes de baño tanga están prohibidos en parques estatales, incluyendo algunas partes de las playas del estado.