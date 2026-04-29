Las 5 mejores aspiradoras robots de Amazon para mantener limpio tu hogar 24/7
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Despreocúpate por la limpieza de los pisos con las mejores aspiradoras robots que, con su inteligencia, prometen ser eficaces en su trabajo
29 abril 2026
Mantener tu hogar limpio siempre será un tema. Para mayor eficiencia, VANGUARDIA recomienda estas aspiradoras robot: Dreame que cuenta con una avanzada tecnología y eficiencia; Lefant que tiene funciones más potentes y un sonido más suave; Roborock que aspira y trapea los pisos al mismo tiempo; Shark que se considera una aspiradora ultrapotente; e Ilife que limpia el polvo y escombros a la perfección.
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1
Dreame
Combate el cabello, la suciedad y los residuos sin esfuerzo en múltiples superficies. Personaliza tu limpieza con 4 niveles de succión para una rutina que se adapta a ti. La gran caja de polvo de 570 ml almacena eficientemente todos los residuos, evitando fugas de polvo y reduciendo los olores. Gran depósito de agua de 235 ml para garantizar que la almohadilla de la fregona esté húmeda durante la limpieza de la casa.
2
Lefant
El diseño innovador incorpora la tecnología Freemove 3.0, lo que hace que el M210P sea más preciso e inteligente. Evita caídas o atascos en las escaleras y ajusta de forma inteligente la trayectoria para eliminar los obstáculos. El M210P ofrece tres niveles de potencia de succión ajustables. Las cerdas laterales concentran el polvo, el pelo de mascota y la basura, que luego son aspirados por una boquilla sin cepillos diseñada específicamente para hogares con mascotas, lo que proporciona un excelente resultado de limpieza.
3
Roborock
Gracias a su depósito de agua de 270 ml, este robot aspiradora y trapeador puede aspirar y trapear de manera simultánea. Dispone de tres niveles de agua para adaptarse a distintos tipos de pisos. Realiza la limpieza de hasta 210 m² al trapear o 160 m² al aspirar en una sola sesión de hasta 150 minutos, y cuenta con una mopa desmontable que facilita su mantenimiento.
4
Shark
Con Matrix Clean, la aspiradora robot limpia en una cuadrícula de matriz de precisión y pasa varias veces sobre la suciedad y los residuos, lo que proporciona una limpieza de alfombras un 30% mejor. Asimismo, mantiene hasta 60 días de polvo y residuos. La base sin bolsa permite que no sea necesario comprar bolsas para desechos adicionales, y con Recharge & Resume (Recargar y reanudar), el robot se recarga automáticamente y reanuda la limpieza donde la dejó.
5
Ilife
Tiene funciones de barrido y fregado gracias a su cubo de basura de 300 ml y el tanque de agua de 300 ml, le permite limpiar el polvo, los escombros y el pelo de las mascotas con eficacia de la madera dura, baldosas, laminado y alfombras de pelo bajo, y fregar los derrames y las manchas mientras cambia el cubo de basura al tanque de agua. El depósito de agua de control inteligente ofrece tres niveles de salida de agua: suave, estándar y fuerte, que se pueden controlar mediante la aplicación.