Las cremas faciales más recomendadas de Amazon para hidratar tu piel durante invierno

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Expertos han señalado que el clima frío reseca la piel debido a una combinación de factores climáticos y reacciones biológicas del cuerpo

por Sara Navarrete
Vida
Las cremas faciales más recomendadas de Amazon para hidratar tu piel durante invierno

Es el ‘timing’ ideal para tomar precauciones ante el frío que ya inicia en varias parte de México. Considera estas opciones de cremas faciales especializadas en la correcta hidratación del cutis: The Ordinary, que protege sin dejar una sensación grasosa; Neutrogena, es capaz de mantener su función durante una jornada de 24 horas; Pond’s, que cuenta con ácido hialurónico; L’Oréal Paris, que promete resultados parecidos a un tratamiento láser; EUCERIN, ideal para todo tipo de piel.

¿Trabajas desde casa? Las impresoras ideales que puedes encontrar en Amazon
1
The Ordinary
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Esta fórmula ligera mantiene la capa exterior de tu piel protegida e hidratada sin dejar sensación grasosa. Se aplica según sea necesario en el rostro como el último paso de tu rutina de cuidado de la piel. Haz una prueba en una zona pequeña antes de usar. Es importante que evites aplicar el producto sobre la piel irritada.
Costo en Amazon de $165.00
2
Neutrogena
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Hidrata intensamente por 24 horas. Destaca por reducir la oleosidad de la piel, además de que brinda un efecto primer instantáneo que prepara tu piel para el maquillaje. Su fórmula incluye D-Pantenol, glicerina y arginina. Además es libre de aceites.
Costo en Amazon de $92.00
3
Pond’s
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El gel hidratante facial Pond’s Hydra Active con ácido hialurónico te proporciona 24 horas de hidratación continua sin sensación grasosa. El producto sin aceite mineral tiene una textura ligera y es adecuado para todo tipo de piel.
Costo en Amazon de $89.00
4
L’Oréal Paris
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Se trata de la nueva crema para el día triple acción, que es capaz de reducir arrugas a la vez que da firmeza y unifica el tono en una sola fórmula, así puedes reducir hasta 7 años de marcas visibles en el rostro. Su fórmula avanzada promete los resultados parecidos al tratamiento con láser.
Costo en Amazon de $220.00
5
EUCERIN
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La crema facial hidratante de día es FPS 15+, ideal para todo tipo de piel. Su fórmula está compuesta por ácido hialurónico, un ingrediente perfecto para hidratar y rellenar líneas de expresión. Como resultado final, se puede llegar a obtener un aspecto de la piel rejuvenecido y saludable.
Costo en Amazon de $589.00
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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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