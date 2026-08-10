¿Listo para regresar a las aulas? Esto es lo que no debe faltar en tu mochila
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Durante días pasados, estudiantes y padres o madres de familia se han dedicado a la compra de útiles escolares, pero entre precios elevados y la búsqueda de calidad, puede ser que aún falten algunas detalles para el siguiente ciclo escolar
Amazon ofrece una gran variedad de artículos que necesitarás en tu regreso a clase como: una lapicera, que tenga capacidad para lápices, plumas, colores y hasta marcadores; un paquete de plumas Bic con surtido de colores; un cuaderno con 200 páginas y divisores para cada asignatura; colores Prismacolor de la más alta calidad; y plumones Crayola, para dejar volar la creatividad.
1
Lapicera
Cuenta con compartimentos laterales y su diseño de malla grande proporciona un espacio amplio para guardar artículos de papelería pequeños. Sin embargo, no solo es una bolsa de lápices estética para artículos de oficina y otros suministros escolares para estudiantes, sino que también se puede usar como funda de viaje, bolsa de maquillaje y hasta de herramientas. Está hecha de lona de alta calidad, la tela es ligera y resistente.
2
Paquete de plumas Bic
El juego de plumas Bic Cristal ofrece un rendimiento excepcional con tinta base que asegura un secado rápido y duradero en cada trazo. La sujeción es cómoda y firme, facilitando la escritura sin fatiga ni tensiones. El paquete cuenta con tintas variadas: 25 negras, 20 azules y 5 rojas. Es importante destacar que cuentan con un diseño clásico y traslúcido, convirtiéndolas en compañeras versátiles y confiables para todas tus necesidades de escritura, desde notas hasta documentos importantes.
3
Cuaderno con 200 páginas
El cuaderno marca Koogel es A4. Su espiral y divisores entre secciones hacen de su uso aún más fácil, ideal para estudiantes de universidad, ya que no tendrán que cargar un cuaderno por cada asignatura.
4
Colores Prismacolor
Se trata de una amplia selección de colores para cualquier necesidad a la hora de colorear. Son suaves y altamente pigmentados, lo que ayuda a que pintar no sea una actividad tensa para tu mano. La marca Prismacolor promete la más alta calidad para todos los niveles y habilidades.
5
Plumones Crayola
Los 20 plumones pastel de Cayola Super Tips son la herramienta perfecta para dar rienda suelta a tu creatividad. Con su diseño único, estos marcadores ofrecen líneas nítidas y precisas, ideales tanto para escribir como para colorear. Además, su versatilidad permite que puedas crear diferentes grosores de tazo, haciéndolos perfectos para cualquier proyecto artístico o escolar.