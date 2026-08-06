Los mejores microondas que encontrarás en Amazon
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Tener los mejores electrodomésticos hará tu vida más fácil. En el caso de los microondas, el calentar o cocinar alimentos de forma rápida te ayudará a optimizar tus tiempos, si eres una persona ocupada
Hay microondas que destacan por su eficiencia, y que puedes encontrar en Amazon a precios accesibles. En este sentido, VANGUARDIA te recomienda los siguientes: Whirpool, ideal para calentar y cocinar porciones familiares de manera uniforme; Mabe, que cuenta con un diseño moderno y funcional; Samsung, que tiene un recubrimiento fácil de limpiar; Hisense, que combina elegancia y modernidad; y GE, que cuenta con una función ECO para ahorro de energía.
https://vanguardia.com.mx/vida/luce-tu-cocina-con-cualquiera-de-estas-5-vajillas-de-amazon-MM22596875
1
Whirpool
Cuenta con un plato giratorio, ideal para calentar y cocinar porciones familiares de manera uniforme. Asimismo, tiene funciones de tiempo rápido de 1 a 6 minutos para preparar tus alimentos de forma instantánea sin complicaciones. El panel electrónico touch con display LED incluye tres niveles de potencia para un manejo preciso de la cocción según tus necesidades.
2
Mabe
Este microondas de Mabe tiene un diseño moderno y funcional, que incluye un sistema ECO, que ayuda a ahorrar energía gracias al apagado del display mientras no está en uso. Cuenta con hasta 10 niveles de potencia y 6 selecciones rápidas de cocinado.
3
Samsung
El recubrimiento interior de cerámica del microondas es fácil de limpiar, no se raya ni decolora con el tiempo, además te ofrece una protección anti-rayones para permanecer como nuevo por más tiempo. El modo ECO reduce significativamente el consumo de energía cuando el horno está en espera. Está equipado con una ventilación especial para desodorizar el interior.
4
Hisense
Cuenta con un diseño premium que aporta elegancia y modernidad en tu cocina. Asimismo, tiene integrada una función de crispy grill, que deja un dorado perfecto y crujiente a tu comida. Incluye 10 niveles de potencia, delegando control total para cocinar, calentar o descongelar.
5
GE
Este dispositivo tiene un diseño a la vanguardia, que destaca por su acabado espejo que aporta una buena vista. Asimismo, dentro de todas sus funciones, la ECO es la más importante, pues ayuda al ahorro de energía en el hogar, lo que se refleja en la factura de electricidad.