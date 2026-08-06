Los mejores microondas que encontrarás en Amazon

+ Seguir en Seguir en Google

Tener los mejores electrodomésticos hará tu vida más fácil. En el caso de los microondas, el calentar o cocinar alimentos de forma rápida te ayudará a optimizar tus tiempos, si eres una persona ocupada

por Sara Navarrete
Vida
Los mejores microondas que encontrarás en Amazon

Hay microondas que destacan por su eficiencia, y que puedes encontrar en Amazon a precios accesibles. En este sentido, VANGUARDIA te recomienda los siguientes: Whirpool, ideal para calentar y cocinar porciones familiares de manera uniforme; Mabe, que cuenta con un diseño moderno y funcional; Samsung, que tiene un recubrimiento fácil de limpiar; Hisense, que combina elegancia y modernidad; y GE, que cuenta con una función ECO para ahorro de energía.

https://vanguardia.com.mx/vida/luce-tu-cocina-con-cualquiera-de-estas-5-vajillas-de-amazon-MM22596875
1
Whirpool
Imagen 61fJDutax0L._AC_SL1500_
Cuenta con un plato giratorio, ideal para calentar y cocinar porciones familiares de manera uniforme. Asimismo, tiene funciones de tiempo rápido de 1 a 6 minutos para preparar tus alimentos de forma instantánea sin complicaciones. El panel electrónico touch con display LED incluye tres niveles de potencia para un manejo preciso de la cocción según tus necesidades.
Costo en Amazon de $2,398.00
2
Mabe
Imagen 51PIHVzbpSL._AC_SL1200_
Este microondas de Mabe tiene un diseño moderno y funcional, que incluye un sistema ECO, que ayuda a ahorrar energía gracias al apagado del display mientras no está en uso. Cuenta con hasta 10 niveles de potencia y 6 selecciones rápidas de cocinado.
Costo en Amazon de $1,629.00
3
Samsung
Imagen 51STOTMUpQL._AC_SL1200_
El recubrimiento interior de cerámica del microondas es fácil de limpiar, no se raya ni decolora con el tiempo, además te ofrece una protección anti-rayones para permanecer como nuevo por más tiempo. El modo ECO reduce significativamente el consumo de energía cuando el horno está en espera. Está equipado con una ventilación especial para desodorizar el interior.
Costo en Amazon de $1,899.00
4
Hisense
Imagen 71Js091+S3L._AC_SL1500_
Cuenta con un diseño premium que aporta elegancia y modernidad en tu cocina. Asimismo, tiene integrada una función de crispy grill, que deja un dorado perfecto y crujiente a tu comida. Incluye 10 niveles de potencia, delegando control total para cocinar, calentar o descongelar.
Costo en Amazon de $2,799.00
5
GE
Imagen 51yLaHx0OWL._AC_SL1200_
Este dispositivo tiene un diseño a la vanguardia, que destaca por su acabado espejo que aporta una buena vista. Asimismo, dentro de todas sus funciones, la ECO es la más importante, pues ayuda al ahorro de energía en el hogar, lo que se refleja en la factura de electricidad.
Costo en Amazon de $1,699.00
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

TEMAS
compras por internet
Wishlist
Organizaciones
Amazon