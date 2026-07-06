Lo que necesitas comprar en Amazon para iniciar con la repostería desde tu hogar

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No se requiere de un equipo enteramente profesional para hacer un hobbie o para arrancar con tu propia marca de postres

por Sara Navarrete
Vida
6 julio 2026
Lo que necesitas comprar en Amazon para iniciar con la repostería desde tu hogar

La repostería puede ser una actividad sumamente relajante que, incluso, hará que tu hogar se sienta más acogedor. Por eso, VANGUARDIA te recomienda estas herramientas que necesitarás: mangas pasteleras prácticas y resistentes; rodillo ajustable para extender la masa; mandiles para prevenir accidentes que terminen en manchas en tu ropa; espátulas que te ayudarán a decorar; y rejillas de refrigeración, hechas de acero inoxidable.

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Mangas pasteleras
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Las bolsas de plástico para repostería incluyen 400 unidades desechables, ideales para hornear y decorar sin preocuparte por recambios constantes. Son perfectas para panaderías, pastelerías, cocinas domésticas o talleres escolares. Prometen un material de calidad, resistente y duradero. No gotean ni se revientan incluso al aplicar mezclas densas como crema de mantequilla o glaseado real.
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2
Rodillo ajustable
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El rodillo ajustable hace que sea más fácil extender la masa de galletas, pasteles y pizza hasta obtener un grosor uniforme sin tener que mover los palos. De acuerdo con lo que se menciona, esta herramienta te traerá felicidad al hacer las operaciones mucho más simples.
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Mandiles
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Se trata de mandiles de cocina fabricados con tela teñida con hilo de poliéster y algodón de alta densidad, transpirables, no se desvanecen y son cómodos de llevar, perfectos para el uso prolongado. La correa del cuello es ajustable para que se adapte a todos los tamaños, siendo ideal para hombres y mujeres. Además vienen equipados con dos amplios bolsillos en el medio, para guardar utensilios de cocina como termómetros, teléfonos, tarjetas de recetas y más.
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Espátulas
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El paquete incluye tres tamaños diferentes, cada uno diseñado para cumplir con los requisitos del repostero más exigente. Están hechas de acero inoxidable de alta calidad. Una cuchilla delgada y resistente, así que no tendrás que preocuparte por su flexión o deformación. El mango de plástico con borde circular tiene una textura ligera que mejora el agarre y es fácil de usar incluso en pequeños proyectos.
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5
Rejillas de refrigeración
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Son duraderas gracias a su material de acero inoxidable, sin chapado ni revestimientos, así que no tendrás que preocuparte por que las cosas poco saludables entren en tu comida. El espacio entre las rejillas permitirá que la grasa de los alimentos gotee para una comida aún más saludable. Además, cuentan con 4 pies de apoyo que la elevan para una mejor circulación del aire, lo que hace que los alimentos sean mucho más crujientes. Son aptas para el horno y el lavavajillas.
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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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