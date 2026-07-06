Lo que necesitas comprar en Amazon para iniciar con la repostería desde tu hogar
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No se requiere de un equipo enteramente profesional para hacer un hobbie o para arrancar con tu propia marca de postres
6 julio 2026
La repostería puede ser una actividad sumamente relajante que, incluso, hará que tu hogar se sienta más acogedor. Por eso, VANGUARDIA te recomienda estas herramientas que necesitarás: mangas pasteleras prácticas y resistentes; rodillo ajustable para extender la masa; mandiles para prevenir accidentes que terminen en manchas en tu ropa; espátulas que te ayudarán a decorar; y rejillas de refrigeración, hechas de acero inoxidable.
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Mangas pasteleras
Las bolsas de plástico para repostería incluyen 400 unidades desechables, ideales para hornear y decorar sin preocuparte por recambios constantes. Son perfectas para panaderías, pastelerías, cocinas domésticas o talleres escolares. Prometen un material de calidad, resistente y duradero. No gotean ni se revientan incluso al aplicar mezclas densas como crema de mantequilla o glaseado real.
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Rodillo ajustable
El rodillo ajustable hace que sea más fácil extender la masa de galletas, pasteles y pizza hasta obtener un grosor uniforme sin tener que mover los palos. De acuerdo con lo que se menciona, esta herramienta te traerá felicidad al hacer las operaciones mucho más simples.
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Mandiles
Se trata de mandiles de cocina fabricados con tela teñida con hilo de poliéster y algodón de alta densidad, transpirables, no se desvanecen y son cómodos de llevar, perfectos para el uso prolongado. La correa del cuello es ajustable para que se adapte a todos los tamaños, siendo ideal para hombres y mujeres. Además vienen equipados con dos amplios bolsillos en el medio, para guardar utensilios de cocina como termómetros, teléfonos, tarjetas de recetas y más.
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Espátulas
El paquete incluye tres tamaños diferentes, cada uno diseñado para cumplir con los requisitos del repostero más exigente. Están hechas de acero inoxidable de alta calidad. Una cuchilla delgada y resistente, así que no tendrás que preocuparte por su flexión o deformación. El mango de plástico con borde circular tiene una textura ligera que mejora el agarre y es fácil de usar incluso en pequeños proyectos.
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Rejillas de refrigeración
Son duraderas gracias a su material de acero inoxidable, sin chapado ni revestimientos, así que no tendrás que preocuparte por que las cosas poco saludables entren en tu comida. El espacio entre las rejillas permitirá que la grasa de los alimentos gotee para una comida aún más saludable. Además, cuentan con 4 pies de apoyo que la elevan para una mejor circulación del aire, lo que hace que los alimentos sean mucho más crujientes. Son aptas para el horno y el lavavajillas.