Los 5 artículos imprescindibles para armar tu espacio gamer en casa

Armar tu espacio gamer en casa es más fácil si eliges los artículos adecuados. Comienza con un escritorio pequeño para gamer, ideal para espacios reducidos pero funcional. Acompáñalo con una silla gamer ergonómica reclinable que te brinde comodidad en largas sesiones. Agrega barras de luces LED inteligentes para una ambientación inmersiva y un toque moderno. El monitor LG 34GP63A-B UltraWide te dará una experiencia visual envolvente gracias a su pantalla panorámica. Por último, una PC gamer de escritorio con buen rendimiento será el centro de tu setup.

1 Escritorio pequeño para gamer Diseño ergonómico en forma de L: Este escritorio para computadora está diseñado en forma de L para ofrecer una distribución eficiente del espacio, brindando una superficie amplia para trabajar o jugar sin comprometer la comodidad. Costo en Amazon de $2,199.99

2 Silla Gamer Ergonómica Reclinable Cubierta suave tapizada en tela de color Negro, robusta y fácil de limpiar; con cojín de soporte lumbar y almohadilla para soporte de cuello; asiento con relleno de esponja extra-gruesa, con excelente elasticidad y comodidad, resistente a la deformación; base y ruedas de nylon que ofrecen una perfecta estabilidad; estructura metálica para soportar personas de hasta 135 kg. Costo en Amazon de $3,750.00

3 Barras de Luces LED Inteligente Barra de luz es de 30 x W 3 x H 3 CM. la longitud del cable es de 150cm (59inch). La luz ambiental está hecha de carcasa de plástico ABS de alta calidad, duradero y resistente a las caídas. Equipado con una base y un puerto de alimentación USB, se puede vincular a un adaptador, batería recargable o el uso del ordenador. Costo en Amazon de $359.00

4 LG 34GP63A-B UltraWide Una alta frecuencia de actualización nativa de 160 Hz con reducción de desenfoque de movimiento (MBR) de 1 milisegundo lo mantiene firmemente en la acción mientras reduce el desenfoque y el efecto fantasma, lo que lo ayuda a responder a los oponentes rápidamente. Costo en Amazon de $7,299.00