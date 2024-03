Los datos muestran que uno de cada seis abortos se realiza con píldoras recetadas en línea

Por: Claire Cain Miller and Margot Sanger-Katz

“La atención generada en torno al aborto desde junio de 2022 en realidad provocó un aumento del conocimiento público de todo lo relacionado con el tema, en particular las píldoras para provocar un aborto” , comentó David Cohen, profesor de derecho en la Universidad Drexel. “Muchas personas que antes no se habrían practicado un aborto, ahora lo están haciendo”.

En parte, el número total de abortos no ha bajado porque algunas mujeres que viven en estados que lo prohíben han decidido viajar a clínicas de otros estados u ordenar píldoras de proveedores que operan fuera de su estado. La investigación también sugiere que más mujeres reciben abortos en estados en los que siempre ha sido legal porque ahora hay más ayuda financiera y logística y más publicidad sobre las opciones para abortar, además de la expansión de la telesalud.

El crecimiento de los abortos por telemedicina les ha facilitado a las mujeres la realización del procedimiento por un costo menor en muchos casos, en particular a aquellas que viven lejos de las clínicas que ofrecen abortos o en uno de los estados (alrededor de un tercio del total) que han prohibido o restringido en gran medida los abortos desde que la Corte Suprema anunció la decisión Dobbs en 2022.

Algunas de las recetas incluidas en el nuevo recuento se emitieron para pacientes de estados en los que está prohibido el aborto, una nueva situación que es posible gracias las leyes de protección. Se trata de leyes que protegen a los médicos de estados en los que es legal el aborto cuando les recetan píldoras a pacientes de estados en los que no lo es y se las envían por correo. Varias leyes de protección estaban vigentes en Colorado, Massachusetts, Nueva York, Vermont y Washington durante el periodo cubierto por los nuevos datos; con posterioridad, California aprobó una ley de este tipo.

Lo que no sabemos

WeCount no especificó el número de abortos ofrecidos por telesalud al amparo de leyes de protección debido a convenios existentes con algunos de los proveedores que les proporcionaron datos. Sin embargo, la mayor empresa proveedora, Aid Access, envió alrededor de 5000 medicamentos recetados cada mes entre julio y septiembre, señaló Abigail Aiken, profesora asociada de relaciones públicas en la Universidad de Texas, campus Austin, quien se dedica a estudiar los efectos de las restricciones al aborto.

Hay muchas otras proveedoras de menor talla que operan de esta manera, por lo que el número total de abortos cubiertos por leyes de protección debe haber sido un poco más alto.

Tampoco se sabe cuántos abortos se realizan con píldoras compradas fuera del sistema de salud de Estados Unidos, incluidas las de proveedores extranjeros. Aunque la demanda de este servicio quizá se ha reducido desde que se aprobaron las leyes de protección, algunas personas todavía ordenan píldoras de esta manera, indicó Aiken.

Por último, los investigadores no saben cuántas mujeres de estados en los que hay prohibiciones y querían un aborto, pero no tuvieron acceso a él, continuaron con su embarazo hasta llegar a término. No obstante, investigaciones recientes revelaron incrementos en el número de nacimientos en los estados después de que prohibieron el aborto.