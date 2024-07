Reconoce Biden que tal vez no pueda salvar su candidatura, según el New York Times

WASHINGTON- De acuerdo a un artículo publicado en el diario The New York Times, titulado “Biden Told Ally That He Is Weighing Whether to Continue in the Race (Biden le dijo a Ally que está sopesando si continuar en la carrera)”, el actual mandatario estadounidense, Joe Biden, reconoció ante un aliado considerado esencial que quizá no logre salvar su candidatura si no consigue convencer al público en los próximos días de que él está preparado para el puesto.

Hasta ahora el presidente se ha mantenido públicamente firme su intención de proseguir con la campaña para reelegirse y ocupar otros cuatro años la Casa Blanca, a pesar de las críticas de sus propio partido tras su desempeño en el debate de la semana pasada con su rival, el expresidente republicano Donald Trump.

No obstante el “aliado”, cuya identidad no fue dada a conocer por el NYT, acentúo que Biden “todavía está profundamente inmerso en la lucha por la reelección, entiende que sus próximas apariciones en televisión y en actos públicos tienen que ir bien”.