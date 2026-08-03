Luce tu cocina con cualquiera de estas 5 vajillas de Amazon
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Darle un aire nuevo a tu cocina no tiene que ser un golpe a tu economía. Pueden ser pequeños detalles los que renuevan la vista, como estas vajillas que aportan mucho valor visual
Las vajillas, pese a que pudieran pasar desapercibidas para algunos, la verdad es que tienen mucho poder, especialmente como una forma de buena presentación. Desde VANGUARDIA, te recomendamos estas lozas: Gibson Elite, que destaca por un hermoso esmalte reactivo artesanal; Selectshop, que promete complementar tu alacena; GBhome, hecha de arcilla de primera calidad; Baum Brothers, diseñada para la comodidad moderna; AmorArc, que encarna un estilo natural.
https://vanguardia.com.mx/vida/los-accesorios-que-no-te-deben-faltar-en-la-oficina-para-mayor-productividad-y-comodidad-BH22527402
1
Gibson Elite
Cuenta con un hermoso esmalte artesanal que brinda servicio para 4 personas, incluyendo cuencos de cena y cuencos de cereales, así como platos de cena y platos de postre, ideal para cualquier ocasión. Esta vajilla es apta para lavaplatos y microondas.
2
Selectshop
Complementa tu alacena con esta vajilla de 16 piezas que lucirá perfecta en tu mesa y dará un toque de elegancia a cada una de tus reuniones. Este juego se caracteriza por su diseño minimalista, ergonómico, elegante y moderno. Está hecha de opal, un material que ofrece resistencia a los golpes y a los cambios bruscos de temperatura.
3
GBhome
Este juego está hecho de arcilla de primera calidad, por lo que no contiene plomo ni cadmio, así que no hay necesidad de preocuparse por la lixiviación de sustancias nocivas. La cerámica de primera calidad doble cocida hace que sea resistente y duradera. La vajilla crea una hermosa forma individual y un ajuste de mesa minimalista.
4
Baum Brothers
Está diseñada para la comodidad moderna, ya que puedes calentar tus platos y limpiarlos sin la necesidad de hacer un esfuerzo extra. Su entorno neutro la hace ideal tanto para cenas formales como para desayunos casuales. El juego está hecho con cerámica duradera, resistente a desportilladuras y diseñada para el uso intensivo.
5
AmorArc
Este juego de vajilla, fabricado por diseñadores profesionales, encarna un estilo natural. Su fondo vidriado presenta un diseño de suaves espirales y colores en capas, mientras que el interior cuenta con motas como semillas de sésamo y detalles de terracota sin esmaltar. Está hecho de un material duradero y cuenta con un esmalte que no contiene plomo ni cadmio.