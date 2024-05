Maka Recetas: Más que un alimento para mascotas, es darle la mejor nutrición

¿Debo darle el mismo alimento a mi mascota toda su vida?

Si tú decides darle una sola presentación a lo largo de su vida, no pasa absolutamente nada, de hecho nuestras fórmulas (en Maka Recetas) también están diseñadas para que cubra las necesidades en toda su vida. Claro, solo hay que considerar la etapa en la que se encuentre, si es un cachorro, joven o adulto; además del tamaño y peso de tu lomito.

Otra cosa muy importante, es que las necesidades de cambiar el alimento te las va a ir dictando tu perrito, por ejemplo, si está haciendo muy duro o muy flojo; a lo mejor surge un tema de alergias o desarrolla alguna condición como una pancreatitis.

En pocas palabras, mientras no presente ninguna condición, se puede seguir con el mismo alimento. Hay personas que creen que el alimento se debe de cambiar porque se enfadan, pero esto no es cierto, un perro no se enfada, más bien lo que puede ocasionar que ya no acepte su alimentación es que nosotros, como propietarios, les estamos dando de nuestro plato, entonces el perro es cuando empieza a cambiar sus gustos con respecto a los sabores y los hábitos alimenticios.