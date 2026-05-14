No salgas en carretera sin estos 5 accesorios esenciales para tu vehículo
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Conoce qué es lo más indispensable que no puede faltar en tu coche, para que estés listo ante posibles incidentes
14 mayo 2026
Nunca está demás ir preparado. Por ello, alista tu automóvil con estos 5 accesorios funcionales que puedes adquirir en Amazon: DashCam para filmar tus traslados en caso de que haya algún percance; cargador retráctil para celular, que sirve para que nunca te quedes sin batería; parasol, que te será muy útil para cubrir tu vehículo de los rayos UV; cubo de basura portátil que promete ser muy práctico y funcional sin ocupar tanto espacio; soporte celular para que no te distraigas mientras conduces.
1
DashCam
Está diseñada para detectar movimientos repentinos o colisiones y bloquea la secuencia para evitar que el video se cubra durante la grabación circular. El tacógrafo utiliza un sistema de tres canales, que proporciona una cámara frontal de 170°, una cámara interior de 110° y una cámara trasera de 110°. Al mismo tiempo, se capturan videos de la parte delantera, trasera y cabina del automóvil, como evidencia importante de controversia o accidente.
2
Cargador retráctil para celular
La versión cargador para auto actualizada presenta una reducción del 60% en el tamaño, asegurando la compatibilidad con todos los modelos de vehículos actualmente en el mercado. Este diseño compacto elimina cualquier interferencia con la operación de la palanca de cambios, mejorando así la comodidad del usuario.
3
Parasol
Este parabrisas plegable bloquea eficazmente los rayos UV del calor, no solo reflejan las luces solares a la perfección, sino que también evitan que el tablero y la tapicería se desvanezcan y se agrieten, además de lograr un mejor efecto sombreado y mantener el interior de su vehículo fresco y cómodo. Los materiales de nuestra sombrilla son de alta calidad, diferentes de los materiales de papel de aluminio ordinarios, hechos de pegamento de plata de titanio, que no son fáciles de dañar a altas temperaturas durante mucho tiempo y mantienen el aire en el automóvil fresco.
4
Cubo de basura
Es un pequeño pero práctico y funcional cubo de basura impermeable para coche, ideal para mantener tu vehículo limpio y organizado. El contenedor puede permanecer organizado mientras viajas o vas de vacaciones. Gracias al rendimiento a prueba de agua de alta calidad, el bote de basura se puede llenar no solo con basura seca sino también con basura húmeda.
5
Soporte celular
Está fabricado en metal de alta calidad y es duradero y resistente a la oxidación; la tuerca de la base se puede girar para alargar o acortar la longitud del gancho, lo que permite fijar mejor el soporte a la salida de aire. La forma triangular de la base mejora en gran medida su estabilidad, por lo que no tiene que preocuparse de que el soporte se mueva o resbale, lo que garantiza la seguridad y la estabilidad en diferentes carreteras. La almohadilla de silicona antideslizante en el brazo del soporte puede amortiguar eficazmente los golpes y proteger su teléfono.