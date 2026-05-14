No salgas en carretera sin estos 5 accesorios esenciales para tu vehículo

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Conoce qué es lo más indispensable que no puede faltar en tu coche, para que estés listo ante posibles incidentes

por Sara Navarrete
Vida
14 mayo 2026
No salgas en carretera sin estos 5 accesorios esenciales para tu vehículo

Nunca está demás ir preparado. Por ello, alista tu automóvil con estos 5 accesorios funcionales que puedes adquirir en Amazon: DashCam para filmar tus traslados en caso de que haya algún percance; cargador retráctil para celular, que sirve para que nunca te quedes sin batería; parasol, que te será muy útil para cubrir tu vehículo de los rayos UV; cubo de basura portátil que promete ser muy práctico y funcional sin ocupar tanto espacio; soporte celular para que no te distraigas mientras conduces.

https://vanguardia.com.mx/vida/conoce-los-juegos-de-tuppers-mas-recomendados-de-amazon-AD20541166
1
DashCam
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Está diseñada para detectar movimientos repentinos o colisiones y bloquea la secuencia para evitar que el video se cubra durante la grabación circular. El tacógrafo utiliza un sistema de tres canales, que proporciona una cámara frontal de 170°, una cámara interior de 110° y una cámara trasera de 110°. Al mismo tiempo, se capturan videos de la parte delantera, trasera y cabina del automóvil, como evidencia importante de controversia o accidente.
Costo en Amazon de $599.00
2
Cargador retráctil para celular
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La versión cargador para auto actualizada presenta una reducción del 60% en el tamaño, asegurando la compatibilidad con todos los modelos de vehículos actualmente en el mercado. Este diseño compacto elimina cualquier interferencia con la operación de la palanca de cambios, mejorando así la comodidad del usuario.
Costo en Amazon de $370.34
3
Parasol
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Este parabrisas plegable bloquea eficazmente los rayos UV del calor, no solo reflejan las luces solares a la perfección, sino que también evitan que el tablero y la tapicería se desvanezcan y se agrieten, además de lograr un mejor efecto sombreado y mantener el interior de su vehículo fresco y cómodo. Los materiales de nuestra sombrilla son de alta calidad, diferentes de los materiales de papel de aluminio ordinarios, hechos de pegamento de plata de titanio, que no son fáciles de dañar a altas temperaturas durante mucho tiempo y mantienen el aire en el automóvil fresco.
Costo en Amazon de $199.00
4
Cubo de basura
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Es un pequeño pero práctico y funcional cubo de basura impermeable para coche, ideal para mantener tu vehículo limpio y organizado. El contenedor puede permanecer organizado mientras viajas o vas de vacaciones. Gracias al rendimiento a prueba de agua de alta calidad, el bote de basura se puede llenar no solo con basura seca sino también con basura húmeda.
Costo en Amazon de $179.10
5
Soporte celular
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Está fabricado en metal de alta calidad y es duradero y resistente a la oxidación; la tuerca de la base se puede girar para alargar o acortar la longitud del gancho, lo que permite fijar mejor el soporte a la salida de aire. La forma triangular de la base mejora en gran medida su estabilidad, por lo que no tiene que preocuparse de que el soporte se mueva o resbale, lo que garantiza la seguridad y la estabilidad en diferentes carreteras. La almohadilla de silicona antideslizante en el brazo del soporte puede amortiguar eficazmente los golpes y proteger su teléfono.
Costo en Amazon de $297.99
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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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