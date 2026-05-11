Ola de calor: Mantén tu hogar fresco con estos ventiladores de Amazon

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Para resistir las altas temperaturas (y si no cuentas con minisplit), te recomendamos estas excelentes marcas de ventiladores que mantendrán tu hogar fresco y agradable

por Sara Navarrete
Vida
11 mayo 2026
Ola de calor: Mantén tu hogar fresco con estos ventiladores de Amazon

Soportar las altas temperaturas que se vienen será todo un reto. Para ello, considera la compra de estos ventiladores que harán más llevadero este tiempo: Navia, ideal para mantener tu espacio fresco y cómodo; Kozfule, que promete potencia en silencio; Taurus, que garantiza una frescura inmediata; Mxlatuu con velocidades muy variables; y T-Fal, que tiene un alcance perfecto en todo momento.

https://vanguardia.com.mx/vida/conoce-los-juegos-de-tuppers-mas-recomendados-de-amazon-AD20541166
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Navia
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El ventilador de torre Navia VTN-002 es la solución ideal para mantener tu espacio fresco y cómodo durante los días calurosos. Con una altura de 104 cm y un diseño elegante, se adapta perfectamente a cualquier ambiente, ya sea en casa o en la oficina. Este ventilador cuenta con tres velocidades ajustables, lo que te permite personalizar la intensidad del aire según tus necesidades. Además, incluye un control remoto que facilita su manejo desde cualquier lugar de la habitación, brindando comodidad y practicidad. Su diseño moderno y funcional no solo proporciona frescura, sino que también complementa la decoración de tu espacio.
Costo en Amazon de $1,595.00
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Kozfule
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Este ventilador de pie cuenta con 4 velocidades ajustables y un motor CC integrado de 40W, que proporciona un flujo de aire potente y estable. Su nivel de ruido crea un ambiente fresco y silencioso ideal para descansar, trabajar o estudiar. Es ideal para distribuir el aire hasta 10 metros de distancia, con un rango de oscilación de 60° horizontal y 90° vertical, creando un espacio de aire circulante 3D, que permite disfrutar de una refrigeración potente y completa en cada rincón de la habitación, renovando instantáneamente el interior con aire fresco.
Costo en Amazon de $998.00
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Taurus
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Promete frescura inmediata con sus rejillas plásticas aerodinámicas de 20 pulgadas, que propulsan el aire hacia el exterior en lugar de obstruirlo. De esta forma, se garantiza hasta 30% más aire, menos ruido y mayor eficiencia energética. Además cuenta con un diseño 2 en 1, por lo que se puede utilizar como ventilador de piso o puede montarse en la pared para ahorrar espacio y refrescar áreas más amplias desde una buena altura. Finalmente, debemos mencionar que tiene 3 velocidades y su cabezal inclinable, para dirigir el flujo de aire exactamente donde más lo necesitas.
Costo en Amazon de $976.98
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Mxlatuu
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El silencioso ventilador de torre ofrece una amplia gama de efectos de enfriamiento con oscilación de 90°, brindando una brisa fresca. También se puede ajustar a un ángulo sin oscilación según sea necesario, para proporcionar un flujo de aire fresco en su hogar, oficina o dormitorio. Cuenta con 24 velocidades variables, así que puede elegir la velocidad del viento que mejor se adapte a sus necesidades, para mantenerse fresco de día y de noche, con un motor CC sin escobillas, ofreciendo un funcionamiento ultrasilencioso.
Costo en Amazon de $2,529.99
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T-Fal
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Eficiencia que combina la forma cóncava de las 4 aspas que impulsan mejor el viento, el diseño aerodinámico de las mallas que optimizan la distribución del viento y la fuerza del motor 70W con la energía precisa para refrescar tu ambiente. Tiene una inclinación vertical, 90° de oscilación horizontal y altura ajustable para una frescura uniforme en toda la habitación. Asimismo, T-Fal promete que sus materiales son de alta calidad, fáciles de limpiar y guardar, no se corroen, ni se oxidan, prolongando su vida útil.
Costo en Amazon de $989.10
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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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