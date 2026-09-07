Prepárate para dar ‘El Grito’ con estas potentes bocinas portátiles de Amazon
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Septiembre es el mes ideal para dejar de buscar excusas y solo festejar a lo grande. Comida típica, vestuarios tricolor y, claro, no puede faltar la música a todo volumen
Amazon pone en venta estas bocinas portátiles, ideales para esa noche mexicana que, seguramente, ya comienzas a planear: JBL, promete hasta 7 horas de reproducción consecutivas; XIAOMI, que brinda una experiencia de sonido inmersiva; Soundcore, con la que disfrutarás de un sonido potente y personalizado; Beats, que reproduce un sonido potente y envolvente; Sony, que se caracteriza por un sonido potente y nítido.
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1
JBL
El sonido JBL Pro ultraportátil es uno de los más potentes en el mercado. Tiene hasta 7 horas de reproducción, más dos horas extra con Playtime Boost. Además, tiene un sistema y duración que la hacen resistente al polvo y al agua.
2
XIAOMI
Tiene un sonido estéreo inalámbrico real, por lo que también cuenta con una experiencia de sonido inmersiva. Su batería hace que la bocina dura hasta 12 horas. De igual forma, es resistente al agua y al polvo.
3
Soundcore
Disfruta de un sonido rico y potente gracias a su controlador personalizado. Cuenta con un soporte de aplicación y actualización personalizada para ofrecerte una experiencia de sonido única. La batería tiene una duración de hasta 20 horas de reproducción.
4
Beats
La bocina Beats Pill produce un sonido potente y envolvente. El woofer personalizado tipo RaceTrack es más grande y desplaza 90% más volumen de aire para generar graves más intensos. El dispositivo tiene hasta 24 horas de batería para reproducción y se puede usar para cargar tu teléfono u otros dispositivos mediante un cable USB-C.
5
Sony
Tiene un sonido potente y nítido. La duración de la batería es de 16 horas para un mayor tiempo de escucha. Su diseño es duradero y fácil de transportar. Se pueden realizar llamadas con manos libres gracias al micrófono integrado.