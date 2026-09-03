Los tenis ideales para recuperar la actividad al aire libre este septiembre 2026

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Durante el verano, muchas personas suspendieron el ejercicio al exterior, debido a las altas temperaturas que se pudieron presentar en distintas regiones de México

por Sara Navarrete
Vida
Los tenis ideales para recuperar la actividad al aire libre este septiembre 2026

El calor ya se disipa, siendo que el clima se vuelve más agradable para regresar a realizar ejercicio al aire libre, como una caminata o correr. Para ello, no hay nada mejor que prepararse con los mejores tenis deportivos que ofrece Amazon, como: Skechers, que ofrece amortiguación ligera y sensible; Reebok, que cuenta con una suela de goma duradera; Under Armour, que son resistentes al agua; New Balance, cuya entresuela brinda una experiencia acolchada; Adidas, diseñados para el confort.

https://vanguardia.com.mx/vida/todo-para-tu-noche-mexicana-amazon-se-pinta-de-tricolor-para-la-independencia-de-mexico-PI23180483
1
Skechers
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Cuentan con amortiguación ligera y sensible de la entresuela, además tienen una plantilla transpirable Skechers Goga Mat con amortiguación de alto rebote. La tecnología Skechers M-Strike promueve la eficiencia en cada paso. Esta configuración de entresuela crea transiciones suaves desde el aterrizaje hasta la puntera.
Costo en Amazon de $1,079.40
2
Reebok
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El rendimiento ligero de los Energen 4 está diseñado para ser los zapatos de correr para hombre más aireados con comodidad superior durante todo el día. La parte superior de malla diseñada los hace ultra transpirables, mientras que la entresuela FuelFoam Plus añade una respuesta acolchada elástica.
Costo en Amazon de $1,184.71
3
Under Armour
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Los Under Armour para correr UA Assert 11 son flexibles, haciéndolos multiusos, específicamente para distintos deportes. Su diseño está hecho para ser resistentes al agua y su espuma hace que sean ligeros y transpirables.
Costo en Amazon de $1,359.00
4
New Balance
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La entresuela Fresh Foam X ofrece una experiencia de espuma fresca más acolchada para una comodidad increíble. Tiene una malla diseñada y parte superior sintética. Asimismo, la parte superior cuenta con superposiciones sin costuras para un ajuste y sensación elegantes.
Costo en Amazon de $2,142.72
5
Adidas
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Están diseñados para ofrecerte el máximo confort en cada movimiento. Su propósito es una alta resistencia y durabilidad con el paso del tiempo. Adidas destaca debido a su versatilidad, pues sus tenis sirven para el entrenamiento del día a día o para un día casual.
Costo en Amazon de $1,348.26
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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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