Los tenis ideales para recuperar la actividad al aire libre este septiembre 2026
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Durante el verano, muchas personas suspendieron el ejercicio al exterior, debido a las altas temperaturas que se pudieron presentar en distintas regiones de México
El calor ya se disipa, siendo que el clima se vuelve más agradable para regresar a realizar ejercicio al aire libre, como una caminata o correr. Para ello, no hay nada mejor que prepararse con los mejores tenis deportivos que ofrece Amazon, como: Skechers, que ofrece amortiguación ligera y sensible; Reebok, que cuenta con una suela de goma duradera; Under Armour, que son resistentes al agua; New Balance, cuya entresuela brinda una experiencia acolchada; Adidas, diseñados para el confort.
https://vanguardia.com.mx/vida/todo-para-tu-noche-mexicana-amazon-se-pinta-de-tricolor-para-la-independencia-de-mexico-PI23180483
1
Skechers
Cuentan con amortiguación ligera y sensible de la entresuela, además tienen una plantilla transpirable Skechers Goga Mat con amortiguación de alto rebote. La tecnología Skechers M-Strike promueve la eficiencia en cada paso. Esta configuración de entresuela crea transiciones suaves desde el aterrizaje hasta la puntera.
2
Reebok
El rendimiento ligero de los Energen 4 está diseñado para ser los zapatos de correr para hombre más aireados con comodidad superior durante todo el día. La parte superior de malla diseñada los hace ultra transpirables, mientras que la entresuela FuelFoam Plus añade una respuesta acolchada elástica.
3
Under Armour
Los Under Armour para correr UA Assert 11 son flexibles, haciéndolos multiusos, específicamente para distintos deportes. Su diseño está hecho para ser resistentes al agua y su espuma hace que sean ligeros y transpirables.
4
New Balance
La entresuela Fresh Foam X ofrece una experiencia de espuma fresca más acolchada para una comodidad increíble. Tiene una malla diseñada y parte superior sintética. Asimismo, la parte superior cuenta con superposiciones sin costuras para un ajuste y sensación elegantes.
5
Adidas
Están diseñados para ofrecerte el máximo confort en cada movimiento. Su propósito es una alta resistencia y durabilidad con el paso del tiempo. Adidas destaca debido a su versatilidad, pues sus tenis sirven para el entrenamiento del día a día o para un día casual.