Prepárate para Halloween con estos 5 disfraces infantiles de Amazon
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La diversión de una festividad como esta, es salir con los más pequeños de casa a recorrer el vecindario pidiendo dulces... Adelántate a las compras de último minuto con estas opciones divertidas que ofrece Amazon
Para que no te agarren las prisas, VMÁS te recomienda revisar estas excelentes opciones de disfraces infantiles: caperucita roja, hecho con un tejido suave al tacto; mago, para hacer referencia a uno de los mejores personajes en la historia, Harry Potter; dinosaurio, que promete una excelente calidad; ninja, que incluye accesorios de plástico y espuma; bruja, para un look completamente encantador.
https://vanguardia.com.mx/vida/unete-a-la-temporada-otonal-con-articulos-de-pumpkin-spice-y-amazon-FB23778287
1
Caperucita roja
Incluye el vestido, capa roja de políester transpirable con capucha, delantal, diadema con lazo y una bolsa de calabaza para recolectar dulces. Las costuras del disfraz están reforzadas y la cremallera invisible trasera complementan el diseño.
2
Mago
El paquete viene con una túnica de mago negra, una varita mágica, gafas vintage de montura redonda, una corbata oscura estampada, un sombrero de pico, una bufanda de telaraña, un collar de luna de sangre y 15 pegatinas de noche oscura. El tejido doble de la capa aporta un brillo satinado color sangre.
3
Dinosaurio
El disfraz unisex de t-rex incluye una capucha de dinosaurio, un overol con cola adjunta, un par de botines y un huevo de felpa. La tela no es tóxica y cumple con el estándar de juguetes. El disfraz no solo tiene alta calidad y está hecho 100% de poliéster, sino que es muy realista, haciendo que el rendimiento del personaje sea aún más emocionante.
4
Ninja
Incluye camiseta, pantalón, chaleco, 2 mallas, 1 cinturón y máscara, además de otros accesorios de armas y juguetes. La ropa está hecha de tela de poliéster y los accesorios de ninja son de plástico y espuma. No contiene metales ni aleaciones.
5
Bruja
Ofrece un conjunto completo para crear un look encantador. Incluye una falda de ballet de tul de malla, una escoba de longitud ajustable, un sombrero de bruja con un estampado de calabaza y una cinta naranja, y una bolsa para caramelos con forma de calabaza.