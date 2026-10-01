Prepárate para Halloween con estos 5 disfraces infantiles de Amazon

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La diversión de una festividad como esta, es salir con los más pequeños de casa a recorrer el vecindario pidiendo dulces... Adelántate a las compras de último minuto con estas opciones divertidas que ofrece Amazon

por Sara Navarrete
Vida
Prepárate para Halloween con estos 5 disfraces infantiles de Amazon

Para que no te agarren las prisas, VMÁS te recomienda revisar estas excelentes opciones de disfraces infantiles: caperucita roja, hecho con un tejido suave al tacto; mago, para hacer referencia a uno de los mejores personajes en la historia, Harry Potter; dinosaurio, que promete una excelente calidad; ninja, que incluye accesorios de plástico y espuma; bruja, para un look completamente encantador.

https://vanguardia.com.mx/vida/unete-a-la-temporada-otonal-con-articulos-de-pumpkin-spice-y-amazon-FB23778287
1
Caperucita roja
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Incluye el vestido, capa roja de políester transpirable con capucha, delantal, diadema con lazo y una bolsa de calabaza para recolectar dulces. Las costuras del disfraz están reforzadas y la cremallera invisible trasera complementan el diseño.
Costo en Amazon de $269.00
2
Mago
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El paquete viene con una túnica de mago negra, una varita mágica, gafas vintage de montura redonda, una corbata oscura estampada, un sombrero de pico, una bufanda de telaraña, un collar de luna de sangre y 15 pegatinas de noche oscura. El tejido doble de la capa aporta un brillo satinado color sangre.
Costo en Amazon de $349.86
3
Dinosaurio
Imagen 91gBRmnww4L._AC_SX679
El disfraz unisex de t-rex incluye una capucha de dinosaurio, un overol con cola adjunta, un par de botines y un huevo de felpa. La tela no es tóxica y cumple con el estándar de juguetes. El disfraz no solo tiene alta calidad y está hecho 100% de poliéster, sino que es muy realista, haciendo que el rendimiento del personaje sea aún más emocionante.
Costo en Amazon de $631.73
4
Ninja
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Incluye camiseta, pantalón, chaleco, 2 mallas, 1 cinturón y máscara, además de otros accesorios de armas y juguetes. La ropa está hecha de tela de poliéster y los accesorios de ninja son de plástico y espuma. No contiene metales ni aleaciones.
Costo en Amazon de $398.00
5
Bruja
Imagen 712suPH1JkL._AC_SX679
Ofrece un conjunto completo para crear un look encantador. Incluye una falda de ballet de tul de malla, una escoba de longitud ajustable, un sombrero de bruja con un estampado de calabaza y una cinta naranja, y una bolsa para caramelos con forma de calabaza.
Costo en Amazon de $229.00
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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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