Únete a la temporada otoñal con artículos de ‘pumpkin spice’ y Amazon

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El pumpkin spice es el sabor o aroma predilecto para esta temporada, debido a su mezcla que evoca la calidez y el dulce perfecto para cualquier bebida, alimento o atmósfera

por Sara Navarrete
Vida
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Debido a la popularidad de esta mezcla de especias, VMÁS te recomienda revisar estos productos que se adaptan a esta temporada: jarabe, ideal para bebidas y repostería; difusor con aroma, para una experiencia inmersiva; sazonador, perfecto para un uso versátil; polvo para bebidas frías; vela aromática, para una atmósfera cálida.

https://vanguardia.com.mx/vida/haz-tu-casa-embrujada-para-halloween-con-estas-decoraciones-de-amazon-CG23704446
1
Jarabe
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Se trata de la marca Torani de 750 ml. Es el acompañante delicioso con café, té, refrescos, postres, etc. Cuenta con el certificado de dieta Kosher. La marca promete calidad.
Costo en Amazon de $549.50
2
Difusor con aroma
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Disfruta del aroma de un pastel de calabaza perfecto. Air Wick Essential Mist es la forma moderna de transformar la fragancia impregnada con aceites esenciales naturales en una niebla. Su diseño inalámbrico permite que se pueda mover de una habitación a otra sin necesidad de estar cerca de una toma de corriente.
Costo en Amazon de $488.92
3
Sazonador
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El frasco de vidrio cuenta con una cuchara en la tapa, que conserva la frescura del producto y hace más fácil servir la cantidad que necesitas en cada receta. El producto es una mezcla que incluye canela, nuez moscada y especias dulces.
Costo en Amazon de $99.00
4
Polvo
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Tiene un perfil cálido, especiado y ligeramente dulce, inspirado en la clásica combinación de calabaza con especias. Mezcla té y especias con un carácter intenso, reconfortante y lleno de matices.
Costo en Amazon de $375.00
5
Vela
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Esta vela aromática llena cualquier espacio con una fragancia agradable y duradera. Ideal para crear una atmósfera cálida y acogedora en tu hogar, oficina o cualquier espacio. Su mecha de calidad garantiza una combustión pareja y sin humo excesivo.
Costo en Amazon de $799.00
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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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