¿Qué significa ‘vestir a tu edad’?

Por: Vanessa Friedman P: Siempre me he vestido a la moda. Todavía quiero hacerlo, pero a medida que crezca, no quiero parecer tonto con un traje para una chica de 20 años. Por ejemplo: ahora mismo me pregunto acerca de los pantalones. Todo parece ser muy, muy amplio y abultado. ¿Existen reglas para vestirse a medida que envejece? LIZ, AKRON, OHIO R: Esta es una pregunta que me hago mucho. Después de todo, sólo porque puedas usar algo no significa que debas hacerlo. TE PUEDE INTERESAR: Peach Fuzz: el color del 2024, según Pantone Hace unos años, cuando estaba viendo un desfile de moda y vi a una modelo con un mono de esmoquin y pantalones cortos, pensé: “¡Ajá! Un mono de esmoquin con pantalones cortos. Eso resolverá muchos problemas de etiqueta”. Entonces, casi de inmediato, pensé: “¿A quién engañas? No puedes usar eso”.

Físicamente, el look me habría quedado muy bien (especialmente con mallas), pero psicológicamente me habría sentido como si llevara un mono elegante. Y eso es lo que pasa con ese tema de “vestirse según la edad”. No se trata de una lista de prendas que puedes o no usar. Se trata de todas las asociaciones y suposiciones incorporadas en las prendas. Las reglas sociales o culturales estrictas sobre qué ponerse a medida que envejecemos ya no existen. Los pocos que sí lo hacen tienden a ser contextuales e institucionales y tienen que ver con códigos de vestimenta en el lugar de trabajo. Y no es necesario marcar el deseo de ser elegante en la puerta de, digamos, los 50. El hecho de que la moda todavía insista en mostrar ropa en cuerpos menores de 25 años no significa que esa ropa no sea realmente para mujeres. el doble de esa edad. Pero cómo te vistes es una declaración sobre quién eres y cómo quieres que te perciban. Y eso cambia a medida que crecemos, incluso más, a veces, que nuestro cuerpo o la talla de nuestros vestidos. Personalmente, siento que mis años han sido ganados con esfuerzo y que vale la pena aprovechar la experiencia. Lo que significa que he dicho adiós a la ropa que generalmente asocio con mi juventud: dobladillos por encima de las rodillas, blusas que muestran mi ombligo, volantes, vestidos lenceros. Cualquier cosa, en realidad, que me lleve a deslizarme por un agujero de gusano hacia una era en la que era una persona mucho menos formada, o una que ya viví una vez. Eso tiene tanto que ver con asociaciones personales como con los años reales.

Me encuentro gravitando hacia las faldas largas, las que caen entre la mitad de la pantorrilla y el tobillo, y los pantalones más anchos, los cuales me dan una especie de sensación de movimiento mientras camino. Además, manga tres cuartos o larga. Y guardar las cosas. Estar más cubierto me parece más práctico y más elegante, y ambas palabras sugieren valores que he llegado a apreciar. Al igual que los tacones de gatito y las mulas, en gran parte a fuerza de sus nombres, no lo hacen. Pero ese soy yo. ¡Cuál es el punto! Cuando pienso en mujeres de cierta edad cuyo estilo admiro, pienso en mujeres que parecen saber quiénes son y se sienten cómodas telegrafiando eso al mundo: Sigourney Weaver, Isabelle Huppert, Michelle Yeoh, Angela Bassett, Lauren Hutton. , Michèle Lamy (la muy gótica socia, esposa y musa de Rick Owens). Eso significa tomar tus propias decisiones sobre lo que te hace sentir bien, pantalones anchos y todo. Qué es, realmente, la mejor forma de vestir para adultos.

Leer Texto