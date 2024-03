¿Quieres disfrutar del eclipse? Amazon vende estos lentes para hacerlo sin dañarte la vista

Todos queremos disfrutar del mejor fenómeno astronómico que está por llegar. Sí, nos referimos al eclipse solar del próximo 8 de abril, si quieres disfrutar de este evento único sin dañarte la vista, en Amazon podrás encontrar estos lentes, recuerda asegurarte que cumpla con las medidas de seguridad recomendada por los expertos.

TE PUEDE INTERESAR: Eclipse solar: ¿Puedo ver el eclipse si estoy embarazada?

Los expertos recomiendan que, si vas a ver el eclipse, debes utilizar lentes certificados con las normas CE e ISO 12312-2.2015 (muchos de ellos están a la venta en plataformas digitales), telescopio con película solar y/o un cristal de soldador sombra 14 (si se desconoce su grado de opacidad, NO SE USE). Recuerda que no se debe ver al sol por más de 30 segundos seguidos.