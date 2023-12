¿Se puede mezclar alcohol y ejercicio?

El alcohol no solo puede afectar el rendimiento deportivo , sino que “puede hacer que tus entrenamientos parezcan mucho, mucho más duros” , dijo Amy Stephens, dietista deportiva del equipo de atletismo de la Universidad de Nueva York. “Es como intentar hacer ese ejercicio cuesta arriba”.

A pesar de la popularidad de los eventos deportivos con alcohol como Craft Brew Races y Bikes and Beers, los fisiólogos del ejercicio y los expertos en nutrición desaconsejan enfáticamente beber alcohol antes, durante o después del ejercicio.

Pocos ensayos clínicos rigurosos han estudiado los efectos del alcohol en el entrenamiento , dijo Jennifer Sacheck-Ward, presidenta del departamento de ciencias del ejercicio y la nutrición de la Universidad George Washington. Aun así, las investigaciones que existen indican que mezclar los dos puede contrarrestar muchos de los beneficios del ejercicio para la salud , o incluso dejarlo en peor situación que si no hiciera ejercicio en primer lugar.

Más importante aún, preste atención a cómo se siente mientras bebe. “Saber cuándo te sientes mareado o mareado y no ir más allá de ese límite” es esencial, dijo Stephens, “porque es tu cuerpo el que te dice que ya has tenido suficiente”.

EVITE LOS CÓCTELES AZUCARADOS.

Si bien un cóctel con alto contenido de azúcar (piense en una limonada condimentada o una margarita helada) puede brindarle una explosión de energía a corto plazo, también hará que su nivel de azúcar en la sangre aumente, dijo la Dra. Sacheck-Ward. Después de un pico viene una caída, que te hará sentir aún más cansado que si bebieras alcohol solo. La cerveza es una mejor opción, aunque lo ideal es una cerveza sin alcohol.

NO OLVIDES COMER.

Las bebidas alcohólicas no son una buena fuente de combustible para hacer ejercicio. “El alcohol no proporciona calorías que puedan utilizarse eficazmente para la producción de energía”, afirmó la Dra. Sacheck-Ward. Entonces, cuando bebes, “estás desplazando calorías ‘saludables’” que pueden impulsar tu entrenamiento y mejorar tu resistencia.

Si bebe antes de hacer ejercicio y no come suficiente comida primero, probablemente se cansará rápidamente, dijo, y es posible que no pueda restaurar tanto tejido muscular después de un entrenamiento. El alcohol también puede impedir que el cuerpo utilice eficazmente los nutrientes que favorecen el rendimiento y la resistencia muscular.