En un libro nuevo titulado “Sex Talks: The Five Conversations That Will Transform Your Love Life”, la terapeuta sexual, de 38 años, reconoce que durante 10 años fingió sus orgasmos porque no se atrevía a decirle a sus parejas lo que le gustaba. Las cosas mejoraron cuando conoció a su esposo, Xander Marin, que ahora tiene 37 años, pero ya que pasó la emoción inicial, ambos acudieron a un costoso terapeuta ...