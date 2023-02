¿Qué es el amor romántico? Del concepto de idealización hasta la violencia de género

La captura del amor en nuestra cultura popular se sella en esa escena romántica donde los personajes de la canción, película, obra de teatro, libro u obra plástica se confiesan los sentimientos que les brota por los poros, esa emoción tan extraña, rara en la naturaleza animal y particular en los humanos se le conoce como amor románico.

Este sentimiento con mucha presencia en la cultural, se puede definir como un estado motivacional asociado al deseo de apareamiento prolongado con un individuo. Sin embargo, más de 60 genes asociados a ciertas características del amor romántico.

En estas van desde regiones cerebrales implicadas en la expresión del sentimiento; así como que las hormonas y factores endocrinos como dopamina o serotonina sufre cambios en sus niveles durante el enamoramiento.

Pero este concepto ha sido modificado y evaluado, esta emoción eufórica acompañada de pasión y profundidad entre dos personas, con amor incondicional y apoyo mutuo también crea violencia desde física a psicológica atrapando a la víctima en un ciclo de abuso y miedo por dejar la “protección” de la relación.

Mayoritariamente relacionado con la violencia de posesión del abusador para controlar a su pareja e influenciar en su vida, asociado con la baja autoestima y personalidades como la ira e inseguridad.

Por lo que el amor romántico puede cruzar la delgada línea de alegría y felicidad como una película de Hollywood y desencadenar un ciclo de violencia que podría desencadenar en violencia de género y recalcar los roles de género.

¿ES NECESARIO EL AMOR ROMÁNTICO?

De acuerdo con la sexóloga y erotologa de la Universidad de Barcelona, España, así como psicóloga de la Universidad de Colombia, Martha Mejía, explicó para el medio de comunicación France 24 que el amor romántico es un ideal apareado de deseo y expectativa que puntualiza en la vinculación afectivo-sexual, la idealización de la pareja en un proyecto de vida, interrelación y el deseo contra la sexualidad.

La experta mencionó que esta idealización “enhorabuena, ha venido modificándose, se ha salido un poco de tiempos, cuando nuestros padres estaba un tanto más atajada a situaciones de roles (de género) puntuales”.

Mejía menciona que aunque hoy en día este concepto de roles de género se va abriendo un poco más, todavía el amor romántico sigue prevaleciendo.

“Nuestras nuevas generaciones están cada vez más sacudiéndose, expandiéndose y teniendo más claridad de esta autonomía”, menciona la experta.

¿LA ANTESALA DE VIOLENCIA?

De acuerdo con Erika Sosa Peña, sexóloga educativa y abogada de la Universidad Autónoma de México (UNAM), el amor romántico en un esquema psicosocial de aparente satisfacción y deseo, mayormente vivida por las mujeres, pero que desde la perspectiva feminista causa violencia machista.

“Es un imperativo que se advierte claramente en los cuentos de hadas, en las figuras de la doncella que cumple su cometido de vida al casarse con el príncipe heredero”, dice el texto publicado por Sosa Peña en la UNAM. “Tiene que ver mucho con la construcción teórica del amor”.

Por lo que el constructo se conforma de una imagen de la pareja ideal conformada por personas heterosexuales, con un modelo de familia convencional, monógama, con exclusividad y un final feliz que concluye en el matrimonio.

“A las mujeres nos han dicho que somos pasivas, amorosas y pasivas sexualmente, que tenemos que esperar a alguien que nos diga cómo y qué debemos de sentir hablando de la sexualidad o de la expresión de nuestra sexualidad; como lo dicta el patriarcado”, menciona la reconocida sexóloga. Mientras al hombre lo crían con libertad y permisividad que “es más genitalizada y centrada en la dominación”.

Por lo que en las mujeres sigue imperando la idea de que se nace para el matrimonio y tener hijos que cuidar, perpetuando conductas socialmente aceptadas como los mitos del amor romántico como los celos.

¿UN NUEVO CONCEPTO DE AMOR?

Ante la precarización del amor romántico nace un nuevo concepto de este sentimiento: amor líquido, creado por el sociólogo Zygmunt Bauman; este define las relaciones interpersonales de la postmodernidad que se caracteriza por la falta de solidez y con tendencia a ser superficiales, fugaces, etéreas y sin compromiso.

Calificado como “el amor narcisista” por Joan Garriga, psicólogo, cocreador del Institut Gestalt de Barcelona y autor de numerosos libros; afirma que buscamos a otro que confirme la idea que tenemos de nosotros mismos.

“En el amor todo fluye y lo único que tenemos que hacer es dejarnos llevar. Por si fuera poco, a toda esta ensalada se une el hecho de que ponemos muchas expectativas en el amor, somos muy exigentes, y toleramos muy poco la frustración. Así que la gente está muy perdida”, expresó para El País, Marisol Delgado, psicóloga y especialista en psicoterapia por la European Federation of Psychologists Associations (EFPA).

A través de los años y la historia, hemos aprendido a separar amor de las relaciones sexuales; aunque no todos han logrado diferenciar entre amor y enamoramiento, ya que no es un repelente para el dolor o los problemas. “Lo que más refuerza una relación sentimental es el hecho de sentir que, aunque haya dificultades, el vínculo no se va a perder a la primera de cambio. Tener la certeza de que la otra persona va a estar a nuestro lado, apoyándonos”, sostiene Delgado.