Tomar aceite de pescado durante el embarazo puede reducir el riesgo de que los niños tengan asma

Sin embargo, los investigadores señalan que no están listos para recomendar que las mujeres embarazadas tomen aceite de pescado de manera rutinaria. Aunque el estudio no encontró efectos adversos en las madres de los bebés, las dosis consumidas fueron altas: 2,4 gramos al día.

Antes de que los médicos puedan hacer recomendaciones, el estudio debe replicarse y el aceite de pescado debe analizarse en etapas más tempranas del embarazo así como a distintas dosis, señaló en un correo electrónico Hans Bisgaard, el autor principal del estudio.

Más de 330 millones de niños y adultos en todo el mundo sufren asma, según la Red Global de Asma. Los resultados se publicaron en The New England Journal of Medicine. La investigación contó con la participación de 736 mujeres y fue patrocinada por el gobierno danés y fundaciones privadas.

Casi un cuarto de las madres y un quinto de los padres tenían asma y se distribuyeron de manera equitativa entre los grupos de aceite de pescado y placebo.

Las cápsulas de Incromega TG33/22 pueden adquirirse sin prescripción médica, se trata de un extracto de pescado elaborado por la compañía británica Croda Health Care. El extracto contiene ácido eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA).