¿Un reloj inteligente te puede salvar la vida?

Después de dejar un mensaje en el consultorio de su doctor, mi madre llamó a mi hermano, quien es doctor y vive cerca, para contarle que estaba agotada y “simplemente no se sentía bien”. Mi hermano fue con ella de inmediato y la llevó a la sala de urgencias.

Ahí, el electrocardiograma del hospital, el cual brinda una lectura más detallada que la del reloj, mostró que las señales eléctricas en la parte superior del corazón no se estaban transmitiendo de manera adecuada a la parte inferior. Su corazón estaba latiendo, pero demasiado lento. Los miembros del personal se apresuraron a llevarla a la unidad de cuidados intensivos coronarios, donde los doctores le implantaron un marcapasos la mañana siguiente.

Cuando le habló a una amiga de toda la vida para contarle la historia, la amiga le respondió que ella también había tenido un susto reciente con el reloj inteligente: su ritmo cardiaco estaba por los cielos, pues llegó hasta 182. Su doctor la hizo usar durante cuatro días, un monitor Holter, un dispositivo con un electrocardiograma portátil de grado médico que monitorea el ritmo cardiaco todo el tiempo y le aconsejó llevar un diario con sus síntomas, como el dolor de pecho o un pulso intermitente. No se percató de nada y el reporte del Holter reveló que todo estaba bien.

La llegada de los relojes inteligentes que revelan la fisiología cardiaca emociona y a la vez preocupa a los médicos.

Además de Apple, varias empresas usan monitores portables de electrocardiogramas para uso casero, entre ellas Samsung, Withings, Fitbit y AliveCor. Y por cada historia como la de mi madre, en la cual una advertencia conduce a la colocación de un marcapasos que podría salvarle la vida, hay muchas más como la de su amiga, en las cuales variaciones menores de los latidos del corazón llevan a chequeos innecesarios, tratamientos con efectos secundarios riesgosos y mucha ansiedad.

Entonces, ¿vale la pena tener uno de estos dispositivos portables?

Falta evidencia concluyente sobre su precisión y rentabilidad, aunque un estudio de 2019 patrocinado por Apple y publicado en The New England Journal of Medicine sugirió que podrían ayudar a detectar algunos tipos de ritmos cardiacos anormales, en particular en adultos mayores. Se está llevando a cabo una gran cantidad de estudios adicionales, entre ellos algunos para evaluar si un reloj inteligente en realidad puede ayudar a salvar vidas o si las medidas de movilidad como el conteo de pasos producen menos infartos y hospitalizaciones.

La mayoría de estos relojes con electrocardiogramas caseros están diseñados para registrar el ritmo cardiaco y detectar fibrilaciones auriculares, el más común de los ritmos cardiacos irregulares, el cual afecta hasta a seis millones de estadounidenses. La “FA”, como se le llama, aumenta el riesgo de apoplejías, lo cual produce 150.000 muertes y 450.000 hospitalizaciones al año. Sin embargo, los doctores aseguran que de vez en cuando muchas personas tienen ritmos cardiacos irregulares que no tienen consecuencias clínicas.

Como muchas nuevas tecnologías que revelan cosas en el cuerpo que los doctores todavía no entienden por completo, estos dispositivos podrían alertar al usuario de un ritmo cardiaco irregular, pero no todas las irregularidades son peligrosas.

“Es como si acabáramos de inventar el microscopio y estuviéramos viendo microrganismos y todavía no supiéramos qué son”, comentó Harlan Krumholz, director del Centro de Investigación y Evaluación de Resultados de la Universidad de Yale. “Estamos viendo cosas y no estamos seguros de que indiquen riesgos adicionales”.