Una guía práctica para preparar cócteles

La pequeña diferencia de sabor entre cada vodka se pierde en los cocteles. Una botella elegante con un precio elegante no hará la diferencia. Ahorra.

Para los cocteles de brandy querrás coñac, y uno bueno (que no es lo mismo que uno caro).

El tequila debe ser 100 por ciento de agave, no compres los productos “mixtos” más baratos, que son una mezcla de un mínimo de 51 por ciento de agave y el resto es azúcares.

La ginebra debe ser seca, clásica y estilo London, una ginebra adecuada para martinis, gin tonics y otras bebidas insignia de ginebra (no obstante, si te gusta el Tom Collins o el Martínez, las ginebras dulces como la Old Tom son más apropiadas).

No es necesario tener muchas botellas para poder crear la mayoría de las fórmulas cocteleras clásicas. Sin embargo, para empezar, necesitarás una botella de ginebra, una de vodka, una de ron, una de tequila, una de whisky americano, una de whisky canadiense, una de whisky, una de brandy, una de vermut blanco seco, una de vermut rojo y dulce, unas cuantas esencias de licores y un puñado de licores amargos o bitters. Si te vuelves más ambicioso, siempre podrás agregar botellas a tu bar. Hacer jarabe simple es, sí, simple, y también debes tener uno a la mano.

Muchas recetas de cocteles, tanto nuevas como clásicas, utilizan azúcar. A pesar de que el azúcar sencilla se puede utilizar para hacer bebidas, el jarabe simple, que no es más que azúcar con agua, a veces provoca una mejor integración de los ingredientes y de la consistencia en la textura, sin granitos abandonados, que se quedan en el fondo del vaso.

La marca más famosa es Angostura. Se trata del licor amargo que no puede faltar en tu bar . Los otros dos bitters cruciales son Peychaud’s (utilizados en Sazerac) y los bitters de naranja, de los que podemos encontrar muchas variedades.

Los licores amargos o bitters se componen de una mezcla particular de especias, hierbas y otras plantas que se dejaron en reposo en alcohol y a veces se dejan añejar . Los licores amargos o bitters son muy concentrados por lo que funcionan igual que las especias en la comida. También son, en términos históricos, el ingrediente que hace que un coctel sea un coctel.

Algunos licores tienen un sabor tan original que son categorías en sí mismos, y no pueden ser reemplazados con ninguna otra marca . Por ejemplo, Campari (utilizado para el Negroni), Benedictine (para Bobby Burns) y Chartreuse (para Last Word).

Tanto el licor de naranja (curaçao, triple sec, Cointreau y Grand Marnier pertenecen a esta amplia categoría) como el licor marrasquino (no confundirse con el líquido que rodea las cerezas marrasquinas) se utilizan en muchos cocteles importantes.

Cristalería

Una parte de la diversión, y algo de la belleza de servir cocteles, es que cada bebida tiene su propio recipiente. Algunos están tan integrados a la cultura de la bebida que llevan el nombre del coctel que normalmente contienen (la copa de Martini, el vaso de Collins). Esto es lo que necesitarás.

Las copas

Las copas cocteleras son para bebidas que se sirven frías pero sin hielo, es decir, en copa fría. Evita las copas icónicas y enormes para martinis. Copas de cuatro, cinco o seis onzas (de 120 a 180 ml) son suficientemente grandes y funcionan con más elegancia y moderación.

El vaso old fashioned se usa para servir cualquier bebida “en las rocas”, es decir, con hielo, como el whisky en las rocas, pero también para bebidas más fuertes que no van en las rocas, como el sazerac. Deben tener de seis a ocho onzas (180 a 240 ml). El conocido vaso “doble old fashioned” tiene de 12 a 15 onzas (350 a 440 ml).

Los vasos altos, también conocidos como vasos Collins o jaibol, se utilizan para muchas bebidas ligeras que se “sirven largas” como el Pimm’s Cup y, sí, el Tom Collins. Contienen más o menos de 10 a 16 onzas (295 a 470 ml).

Enfriado

Un vaso o copa fría siempre contribuye a la excelencia y disfrute de un coctel. Para aquellos que planean con antelación, metan el vaso en el refrigerador 15 minutos antes de que vayan usarlo. Esto le da un escarchado atractivo al vaso. Un método más rápido es llenar el vaso o copa con hielo, o agua helada, y dejarla reposar por un minuto mientras preparas la bebida.