¡Vamos a acampar! Checa estas sugerencias de equipo con las que podrás tener unas divertidas aventuras este verano

Hace r deportes al aire libre, pasar un momento en la sierra o acampar en un gran jardín son aventuras que quedarán en la memoria de con quienes decidas c ompartir este momento.

FUNDA IMPERMEABLE PARA CELULAR

Y como en cada salida al aire libre se pueden tomar fotografías el celular debe estar bien protegido, por eso te sugerimos la funda impermeable, misma que se puede utilizar con modelos de Samsung y Apple. Se puede operar el celular con pantalla táctil via la funda transparente, es sensible sin demora como operación normal sin protector, no ocupa sacar el celular cada vez cuando necesitas jugar y navegar en el celular y se puede tomar fotos o videos bajo agua con el diseño de la ventalla de cámara. El costo de este $199.20 pesos.