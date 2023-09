Expertos en Taylor Swift se reunirán en Australia como parte del primer ‘Swiftposio’

Los temas que se han propuesto a tratar en esta particular reunión tienen que ver con las letras de las canciones, mismas que tendrían relación con el feminismo o la comunidad LGTBQ. Además de que se analizará la figura de Taylor Swift y su repercusión en la cultura pop, literatura, economía e industria musical.

Canciones como You know i adore you, I’m crazier for you, One single symbolic dollar o Shade never nada anybody less gay son las que serán analizadas a profundidad en busca de establecer la relación de la artista con los temas de los que habla.