Saltillo: demuelen casa en el Centro Histórico para ampliar estacionamiento; dejan fachada

“Estamos hablando de una casa de muy seguramente inicios del siglo XX, de estilo, con una tendencia al estilo neocolonial. Estos valores hay que rescatarlos y no perderlos, además de que pues hay que entender al Centro Histórico como un área delimitada en la cual tenemos que ejercer pues esta normativa de manera pareja, que no se pierda este tipo de inmuebles” , apuntó Reyna.

La casa no está considerada en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos ni en el Atlas de Patrimonio Cultural. Aún así, de acuerdo al consultor en patrimonio, Isaías Reyna , la demolición de la casa es una pérdida de los sistemas constructivos del Centro Histórico de Saltillo.

El consultor apuntó que para este tipo de casos, entre privados y autoridad deben buscarse alternativas para satisfacer la necesidad de los espacios de estacionamiento con la conservación del inmueble.

“Este tipo de proyectos se puedan desarrollar en espacios que sí estén las condiciones óptimas y, sobre todo, también pensar en los espacios que ya tenemos, cómo poder encontrar acuerdos en los cuales buscar alguna conciliación con un estacionamiento que esté cerca. Llegar a convenios para no perder lo que ya tenemos”, apuntó.

Agregó que el hecho de haber mantenido solo la fachada es caer en el “fachadismo”. “Estamos en un punto crucial en el cual, si no protegemos lo que ya tenemos, los vamos a perder. No solo es la fachada, no solo es la imagen cultural que tenemos, sino también es la tipología de la vivienda que nos va diciendo cómo fue la evolución de la sociedad de los saltillenses”, dijo.