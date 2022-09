Fue personal de la Cruz Roja quien arribó al bulevar Humberto Cid González en la colonia 26 de marzo , para brindar atención a la mujer que fue reportada por ciudadanos. Sin embargo, cerca de las 8:30 horas se informó que no contaba con signos vitales, y de manera extraoficial, que aparentemente habría muerto por causas naturales.

En las experiencias compartidas por ciudadanos, destacaron los casos en los que la mujer golpeó los vehículos con las muletas, a las mismas personas que pasaban a su costado, o llegó a arrojarles objetos como botellas y jugos.

Comentarios como: “A mí también me pagó”, “golpeó mi carro”, “le di dinero y como quiera me pegó” y “se enojaba si le dabas comida y no dinero”, han sido los de mayor popularidad en plataformas digitales.